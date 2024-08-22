藍籌屋苑冧價！美孚新邨450呎高層戶賣445萬 7年蒸發28%｜二手蝕讓

二手樓價跌勢未止，向來被視為防守力強的藍籌屋苑亦告失守。荔枝角美孚新邨最新有業主劈價超過一成，以445萬元賣出兩房單位，持貨約7年，帳面貶值約28%。
市場消息指，美孚新邨2期百老匯街37號高層C室，實用面積約450方呎，原則一房間隔，現為兩房。原開價500萬元放盤，累減55萬元或約11%，至445萬元沽出，呎價約9,889元。
據悉，原業主於2017年以約616萬元購入單位，帳面虧損約171萬元，物業期內貶值約27.8%。
太古城三房套6年跌價7%
事實上，近期市區藍籌屋苑接連出現蝕讓買賣。有「樓市風向標」之稱的鰂魚涌太古城有三房6年帳蝕90萬元易手。中原地產太古城東山閣分行分區營業經理莊劍嵐表示，太古城海天閣高層G室，實用面積約626方呎，屬三房連套房間隔，向北望城市景，內櫳附有品味裝修。
莊劍嵐說，單位早於2022年5月以1,550萬元放盤，放售超過兩年，新近下調叫價至1,200萬元，最終獲用家以1,180萬元承接，累減達370萬元或約23.9%，呎價約18,850元。據了解，原業主於2018年以1,270萬元買入單位，持貨約6年，是次沽貨帳面蝕90萬元，物業期內跌價約7.1%。
黃埔花園低層戶3年損手187萬
另外市場消息指，紅磡黃埔花園2期13座低層C室，實用面積約389方呎。原叫價約560萬元，最終減價約42萬元或7.5%，以518萬元沽出，呎價約13,316元。據悉，原業主於2021年以約705萬元購入單位，持貨約3年，現轉售帳面損手約187萬元，物業期內貶值約26.5%。