藍籌屋苑冧價！美孚新邨450呎高層戶賣445萬 7年蒸發28%｜二手蝕讓

二手樓價跌勢未止，向來被視為防守力強的藍籌屋苑亦告失守。荔枝角美孚新邨最新有業主劈價超過一成，以445萬元賣出兩房單位，持貨約7年，帳面貶值約28%。

市場消息指，美孚新邨2期百老匯街37號高層C室，實用面積約450方呎，原則一房間隔，現為兩房。原開價500萬元放盤，累減55萬元或約11%，至445萬元沽出，呎價約9,889元。

據悉，原業主於2017年以約616萬元購入單位，帳面虧損約171萬元，物業期內貶值約27.8%。

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太古城三房套 6 年跌價 7%

事實上，近期市區藍籌屋苑接連出現蝕讓買賣。有「樓市風向標」之稱的鰂魚涌太古城有三房6年帳蝕90萬元易手。中原地產太古城東山閣分行分區營業經理莊劍嵐表示，太古城海天閣高層G室，實用面積約626方呎，屬三房連套房間隔，向北望城市景，內櫳附有品味裝修。