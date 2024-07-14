藍籌屋苑連錄「轉租為買」 教師斥426.8萬購第一城高層戶｜二手市況

二手樓價持續回落，個別業主願意減價沽貨，在租金走勢持續攀升情況下，不少租客決定「轉租為買」，藍籌屋苑沙田第一城及海怡半島近期均錄得租客入市個案。

中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，沙田第一城41座高層G室，實用面積約304方呎，單位坐向西北，外望開揚景觀。單位於上月放盤，叫價460萬元，最終減價33.2萬元或約7.2%，以426.8萬元獲區內租客承接，呎價約14,039元。

據了解，買家為區內附近學校教師。至於原業主於2013年以326.8萬元購入單位，持貨約10年，現轉售帳面獲利100萬元，物業期內升值約30.6%。伍錦基補充，沙田第一城本月暫錄4宗成交，平均呎價約13,158元。