藍籌屋苑｜嘉湖山莊三房劈價沽 呎價險守8千 創屋苑今年新低

天水圍藍籌屋苑嘉湖山莊近月交投放緩，最新有三房戶業主劈價沽貨，成交呎價險守8,000元關口，創屋苑今年新低。中原地產天水圍資深區域營業經理文家輝表示，受息口因素影響，準買家睇樓後，普遍會觀望較長時間，令嘉湖山莊交投持續緩慢，業主亦持續擴大減幅吸客。屋苑本月累錄12宗買賣成交，呎價低於1萬元的有11宗，低於9,000元則有6宗，平均實用呎價約8,987元，按月下挫8%。

累減 80 萬 減幅逾一成 文家輝指出，分行剛促成嘉湖山莊景湖居4座中層A室成交，實用面積為635方呎，屬套三房間隔，外望開揚園景。單位最初開價590萬元，最近累劈至530萬元，最終進一步減至510萬沽出，減價80萬元或減幅13%，平均實用呎價8,032元，呎價險守8,000元水平，創屋苑今年新低。