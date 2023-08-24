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地產
2023-08-24 17:47:54

藍籌屋苑｜嘉湖山莊三房劈價沽 呎價險守8千 創屋苑今年新低

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單位面向屋苑內園，景觀相當開揚。(代理提供)

單位面向屋苑內園，景觀相當開揚。(代理提供)

天水圍藍籌屋苑嘉湖山莊近月交投放緩，最新有三房戶業主劈價沽貨，成交呎價險守8,000元關口，創屋苑今年新低。中原地產天水圍資深區域營業經理文家輝表示，受息口因素影響，準買家睇樓後，普遍會觀望較長時間，令嘉湖山莊交投持續緩慢，業主亦持續擴大減幅吸客。屋苑本月累錄12宗買賣成交，呎價低於1萬元的有11宗，低於9,000元則有6宗，平均實用呎價約8,987元，按月下挫8%

累減80 減幅逾一成

文家輝指出，分行剛促成嘉湖山莊景湖居4座中層A室成交，實用面積為635方呎，屬套三房間隔，外望開揚園景。單位最初開價590萬元，最近累劈至530萬元，最終進一步減至510萬沽出，減價80萬元或減幅13%，平均實用呎價8,032元，呎價險守8,000元水平，創屋苑今年新低。

嘉湖山莊近月交投緩慢，三房戶業主劈價沽貨，成交呎價險守8,000元關口，創屋苑今年新低。(資料圖片)

嘉湖山莊近月交投緩慢，三房戶業主劈價沽貨，成交呎價險守8,000元關口，創屋苑今年新低。(資料圖片)

上車客睇樓半年 成功「撈底」入市

他續稱，新買家為外區上車客人，半年前已開始睇樓，心儀嘉湖山莊三房戶間隔實用，眼見半年間此類單位造價已由600餘萬元，回落至500餘萬元，呎價相當吸引；而上述單位附帶雅致裝修，見業主肯再減價20萬元，遂即時落訂成交。原業主於20114月以274萬元買入單位，持貨12年轉手，現帳面獲利236萬元，單位期內升值約86%

即睇天水圍嘉湖山莊放盤(HOUSE730)

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