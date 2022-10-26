藍籌屋苑｜沙田第一城業主劈價百萬賣兩房！1個帳賺逾倍 1個帳蝕66萬

《施政報告》已公布，樓市政策大局已定，不少二手業主願面對現實，擴大議價空間，帶動交投。藍籌屋苑之一的沙田第一城本月暫錄約30宗成交，新近錄得2宗兩房減價百萬元成交，不過出貨業主「一個喜一個悲」，一個帳賺超過1倍，一個帳面損手66萬元，計及使費恐實蝕約90萬元。

上車客 498 萬入市

中原地產資深分區營業經理潘婉兒表示，沙田第一城29座中層D室，實用面積約327方呎，兩房間隔，放盤時開價約620萬元，經過連番減價後，最終以498萬元易手，累減122萬元或近20%，呎價約15,229元。

據了解，新買家為上車客，已睇樓一段時間，感《施政報告》後，後市明朗化，見業主提供合理議價空間，即把握機會入市。參考銀行對單位網上估價為511萬元，即現成交價較估價低13萬元或約2.5%。原業主於2011年以227萬元入市，持貨11年，現沽出單位帳面獲利271萬元或近1.2倍離場。

放盤 4 個月累減 127 萬

中原地產區域營業董事黎宗文指，沙田第一城48座中層F室，實用面積約284方呎，兩房間隔。今年6月放盤時叫價約569萬元，至8月降至515萬元，9月再下調至490萬元，最後以442萬元易手，放盤4個月累減127萬元或約22.3%，呎價約15,563元。

據了解，新買家為上車客，已睇樓一段時間，《施政報告》公布後決定結束觀望，見業主提供合理議價空間，入市單位自住。參考銀行對單位網上估價為463萬元，即現成交價較估價低21萬元或約4.5%。不過，原業主於2019年以508萬元入市，持貨約3年，現沽出單位帳面虧損約66萬元，單位期內貶值13%。計及使費，料實蝕約90萬元離場。