藍籌屋苑｜美孚新邨呎價反彈近7% 麗港城交投急挫五成

3月市場焦點落於一手，搶去二手注意力，九龍兩大藍籌屋苑荔枝角美孚新邨及藍田麗港城本月均呈「價升量跌」。 美孚新邨 3 月成交急跌 45% 中原西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，美孚新邨3月最終錄得29宗成交，較2月全月53宗急跌約45%；平均實用呎價則向上調整至約11,975元，按月反彈近7%。 馮健平指，美孚新邨6期恆柏道15號中層D室，實用面積約518方呎，兩房間隔，坐向西方，望內園景。最初開價700萬元，議價後減22萬元或約3.1%，至678萬元沽出，呎價約13,089元。