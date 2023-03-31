藍籌屋苑｜美孚新邨呎價反彈近7% 麗港城交投急挫五成

3月市場焦點落於一手，搶去二手注意力，九龍兩大藍籌屋苑荔枝角美孚新邨及藍田麗港城本月均呈「價升量跌」。
美孚新邨3月成交急跌45%
中原西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，美孚新邨3月最終錄得29宗成交，較2月全月53宗急跌約45%；平均實用呎價則向上調整至約11,975元，按月反彈近7%。
馮健平指，美孚新邨6期恆柏道15號中層D室，實用面積約518方呎，兩房間隔，坐向西方，望內園景。最初開價700萬元，議價後減22萬元或約3.1%，至678萬元沽出，呎價約13,089元。
據悉，新買家為上車客，鍾情單位擁企理裝修，可即買即住，且間隔實用，考慮片刻即決定入市自用。
原業主於2011年8月以398萬元購入單位，持貨超過11年半，是次沽出單位帳面獲利280萬元，單位期內升值約七成。
麗港城3月呎價微升至12874元
中原地產麗港城分區營業經理洪金興稱，麗港城3月全月錄得14宗成交，較2月的26宗，急挫近五成；平均實用呎價則微升至12,874元水平。
洪金興透露，麗港城27座低層C室，實用面積約522方呎，兩房間隔，坐向正北方，望開揚園景。原叫價700萬元，最新獲用家以680萬元承接，呎價約13,027元。
據了解，原業主於2005年7月以228萬元買入單位，持貨近18年，現轉手帳面賺452萬元，單位期內升值近2倍。