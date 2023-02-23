藍籌屋苑｜財案後沙田第一城兩房538萬沽 印花稅慳4萬

新界區藍籌屋苑之一的沙田第一城，最新獲上車客以538萬元承接一伙兩房單位，在新印花稅門檻下，即可節省約4萬元稅款。

全面通關後，樓市交投回復暢旺，加上《財政預算案》寬減印花稅，即時刺激樓市氣氛再度轉熱。新界上車屋苑之一的沙田第一城，即時在財案後錄成交。上車客見細價樓印花稅寬減，怕遲買會貴，即以538萬元購入屋苑一個兩房單位，平均呎價16,000元。

本月暫錄約 30 宗買賣 呎價 1.5 萬水平

屋苑於新一份財案公布後即錄成交，沙田第一城9座中層G室，建築面積395方呎，實用面積327方呎，兩房間隔，業主去年底叫價約550萬元，議價後即以538萬元易手，實用呎價16,453元。據了解，新買家為上車客，已睇樓一段時間，見細價樓印花稅寬減，怕遲買會貴，即把握機會入市單位自住。

原業主則於2018年以515萬元購入單位，持貨5年，是次沽貨帳面賺約23萬元，升值約4.5%。沙田第一城2月暫錄約30宗成交，與上月同期相若，實用平均呎價約15,427元。新財案前，上述538萬元物業的印花稅是按樓價3%，即需付16.14萬元，惟新財案後，透過新印花稅門檻，即可減省約4萬元的印花稅。

資料來源：House730 搵樓平台 多啲選擇先有多啲計劃