蜜雪冰城16萬租石門京瑞廣場逾千呎地舖 呎租144元｜商舖市況

近年不少內地餐飲品牌來港開業，當中以平價吸客的內地茶飲連鎖品牌蜜雪冰城，最新於沙田區開設區內第2間據點，選址石門京瑞廣場地舖，月租約16萬元，折合每呎租金約144元，並為品牌在港第7間分店。

現有 4 地舖放租 叫價 8 至 28 萬 上述宗租賃由中原(工商舖)促成，該行商舖部高級分區營業董事陳毓龍表示，承租的地舖為石門京瑞廣場1期地下5號舖，建築面積約1,111方呎，月租約16萬元。他指出，目前京瑞廣場的商舖租務市場需求穩定，現有放租的地舖僅4個，面積由644至2,989方呎不等，叫價介乎8萬至28萬元，呎租叫價則由59至280元不等。當中面積最大的放租地舖為京瑞廣場2期地下21、38至40號舖，面積約2,989方呎，業主叫租為28萬元，呎租約94元，現時租客為中菜館。另一個現正交吉的舖位，則位於1期地下9A號舖，面積約644方呎，叫租18萬元，呎租約280元。