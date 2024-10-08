熱門搜尋:
居屋2024 銀色債券 天璽．天 機票優惠 尚柏 Coldplay 行山路線 自助餐優惠 大熊貓 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
地產
2024-10-08 17:04:34

蜜雪冰城16萬租石門京瑞廣場逾千呎地舖 呎租144元｜商舖市況

分享：
以平價吸客的內地茶飲連鎖品牌蜜雪冰城，最新以每月約16萬元承租沙田石門京瑞廣場逾千呎地舖，呎租金約144元。

以平價吸客的內地茶飲連鎖品牌蜜雪冰城，最新以每月約16萬元承租沙田石門京瑞廣場逾千呎地舖，呎租金約144元。

adblk5

近年不少內地餐飲品牌來港開業，當中以平價吸客的內地茶飲連鎖品牌蜜雪冰城，最新於沙田區開設區內第2間據點，選址石門京瑞廣場地舖，月租約16萬元，折合每呎租金約144元，並為品牌在港第7間分店。

現有4地舖放租 叫價828

上述宗租賃由中原(工商舖)促成，該行商舖部高級分區營業董事陳毓龍表示，承租的地舖為石門京瑞廣場1期地下5號舖，建築面積約1,111方呎，月租約16萬元。他指出，目前京瑞廣場的商舖租務市場需求穩定，現有放租的地舖僅4個，面積由6442,989方呎不等，叫價介乎8萬至28萬元，呎租叫價則由59280元不等。當中面積最大的放租地舖為京瑞廣場2期地下213840號舖，面積約2,989方呎，業主叫租為28萬元，呎租約94元，現時租客為中菜館。另一個現正交吉的舖位，則位於1期地下9A號舖，面積約644方呎，叫租18萬元，呎租約280元。

adblk6
京瑞廣場屬民生消費地段，故受北上消費熱的影響相對較細。(資料圖片)

京瑞廣場屬民生消費地段，故受北上消費熱的影響相對較細。(資料圖片)

打主民生消費 無受北上熱影響

京瑞廣場為沙田區內重要商業及零售樞紐，交通便利，商場內外配套設施齊全，加上商場為新界東樓齡較新的商廈，因而成功吸引教育、美容、醫美、零售等行業進駐。陳毓龍稱，石門區內補習班及興趣班林立，每到放學或周六日，京瑞廣場便人潮滿滿，屬民生式消費為主的地段，不受北上消費熱潮影響，故租務需求亦見持續增長，也令區內地舖租金水平，得以維持在合理水平。

即睇沙田石門京瑞廣場租盤(HOUSE730)

 