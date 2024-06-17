蝕幅嚇人！3宗成交樓價合共蒸發逾千萬 悲情業主入市3年輸25%(有圖)｜二手市況

中原地產御龍山副區域營業董事梁廣成表示，名日．九肚山1座高層E室，實用面積約505方呎，兩房間隔。原開價約780萬元，議價後減價60萬元或約8%，以720萬元易手，呎價約14,257元。原業主於2021年以957.7萬元購入單位，持貨約3年，是次沽出單位帳面損失約237.7萬元，物業期內貶值約25%。

二手樓價反覆向下，加上有分析對本港樓市前景充滿陰霾，小業主持貨信心轉弱，有部分選擇忍痛止蝕離場，當中更出現蝕幅嚇人成交。綜合市場消息，有3宗成交原業主損失幅度超過20%，當中入伙盤沙田名日．九肚山出現「第一滴血」，錄得首宗二手分層單位成交，業主買入單位3年沽出帳面貶值約25%。

柏蔚山三房套虧損逾「 5 球」

中原地產北角半山豪廷峰分行首席分區營業董事林志達指，北角柏蔚山相隔3天再錄成交，本月累錄3宗買賣，最新成交單位為3座中層G室，實用面積約912方呎，三房一套連工人套房及露台間隔，向南，享山景。單位原以1,900萬元放售，放盤約3個月，最終減價120萬元或約6%，以1,780萬元沽出，呎價約19,518元。

據了解，新買家為用家，鍾情屋苑擁有室內外約10萬呎大型會所、室內室外泳池，加上單位向南望山景，附有簡潔裝修，屬於優質單位，故快速拍板買入單位自用。原業主於2018年以2,287萬元入市，持貨約6年，是次沽出帳面蝕507萬元，物業期內跌價約22%。

林志達補充，屋苑本月租務亦十分活躍，一個月內共錄得10宗租務成交，上月平均呎租約55元。以上述成交單位為例，市值租金約5萬元，若現時入市買家成功租出單位，料享近3.4厘租金回報。