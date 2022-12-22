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地產
2022-12-22 15:10:00

蝕讓成風｜11月私樓買賣涉257宗蝕錢賣樓 每宗轉手平均賺幅按月急跌12.8%

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在連環加息及疫情升溫等負面因素夾擊下，減價蝕讓個案成風，導致轉手獲利比率及賺幅雙雙下挫。(資料圖片)

在連環加息及疫情升溫等負面因素夾擊下，減價蝕讓個案成風，導致轉手獲利比率及賺幅雙雙下挫。(資料圖片)

綜合土地註冊處資料顯示，202211月全港1,525宗已知上手購入價的二手私樓買賣登記中，帳面獲利個案共1,252宗，佔比82.1%，較前月再跌5.5個百分點，連跌7個月，創20098月以來的160個月(即逾13)新低。值得注意的是，11月要蝕錢賣樓的個案多達257宗，為過去12年多(147個月)以來，首度按月突破200宗蝕讓的水平。

九龍區屋苑轉手獲利比率 三區最差

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，市況低迷，連環加息及疫情升溫等一眾負面因素，持續打擊業主沽貨心態，減價蝕讓個案蔚然成風，導致轉手獲利比率及賺幅雙雙再挫。若按物業區域劃分，11月份新界區表現最佳，以84.0%之數壓過港島，成為獲利成功比率最高的分區，惟按月跌3個百分點；其次為港島區，報79.9%，按月跌8.2個百分點。至於九龍區表現遜色，只錄得79.3%，且按月大跌9.6個百分點。按物業轉售價格分析，樓價介乎1,001萬至1,200萬元的中高價樓組別之獲利比率最高，錄得84.6%，按月跌1個百分點，涉及宗數88宗。此外，樓價801萬至1,000萬元組別，月內獲利比率達83.8%，按月大減8.8個百分點，表現略勝整體大市。

11月賺幅跌 虧損升

另外，數據顯示，今年11月份每宗私樓轉手個案平均賺幅只達45.1%，按月急跌12.8個百分點，創自20122月後的近129個月(即近11)新低。而11月份帳面獲利1倍或以上的轉手個案，佔整體二手私宅買賣比例為36.9%，按月跌2.3個百分點，共錄562宗。至於帳面錄得虧損者增至257宗，佔比按月大升5.3個百分點至16.9%，為自20098月以來逾13年的按月新高，並連續兩月衝破一成水平，而平手的個案則有16宗，佔比也增至1%

11月份二手私樓獲利登記最多屋苑為嘉湖山莊，獲利成功比率達90%。

11月份二手私樓獲利登記最多屋苑為嘉湖山莊，獲利成功比率達90%。

嘉湖山莊每宗轉手平均賺幅最高

陳海潮續指，環顧上月10個獲利登記最多的屋苑(見附表)，當中不再有百分百獲利的屋苑，獲利成功比率最高的屋苑為嘉湖山莊的90%，其次是將軍澳中心的88%。此10個屋苑當中，每宗平均賺幅介乎最少的17.1%至最多的89.7%不等。當中嘉湖山莊成為錄得每宗轉手個案平均賺幅最高的屋苑，達89.7%。至於上月榜內賺幅最低者為樓齡相對較低的日出康城，平均每宗只賺約17.1%，而次低者為愉景灣的25.1%

如無大變化 料12月市況持續

陳海潮指出，11月下旬時市況持續淡靜，一手新盤推售反應一般，二手同告冷清，加上期間疫情逐漸升溫，至12月單日確診人數回升至逾萬宗水平。另外，市場又憂慮月中息口持續上升，致使較多業主仍急於出貨，當中不乏持貨期較短者，故明顯拉低獲利比率及賺幅。展望12月份，本月截至16日為止的上半月，二手私樓轉手獲利比率進一步回落至81.8%水平，當中損手的比例更增至17.4%，陳海潮預期整月在基本市況無大變化下，全月獲利比率及平均賺幅，料維持在相若水平震盪。

月份二手私宅獲利登記最多屋苑

屋苑名稱

獲利買賣

登記宗數

整體二手買賣

登記宗數

獲利成功比率

每宗轉手個案

平均賺蝕幅度

日出康城

43

52

83%

17.1%

沙田第一城

20

29

69%

48.7%

嘉湖山莊

19

21

90%

89.7%

新都城

15

18

83%

65.5%

愉景灣

14

19

74%

25.1%

將軍澳中心

14

16

88%

58.2%

維景灣畔

13

15

87%

80.1%

美孚新邨

13

15

87%

70.1%

麗港城

12

14

86%

56.4%

天晉

12

14

86%

28.3%

註：物業登記以期內已知買入價的二手私宅登記個案計算
資料提供：利嘉閣地產研究部

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