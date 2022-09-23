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地產
2022-09-23 19:45:00

裝修注意! 自製相連戶、自製複式可以嗎? 有甚麼限制? 有甚麼手續?

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置業安居當然想住大一點，以求住得更舒適，但香港地以中小型單位為主，故不少有能力的買家，便會買入兩個相連或是上下兩層的同室單位，打通後成為自製相連或自製複式單位，然而這些單位的工程必須先向屋宇署入則，並獲批准後才能進行，否則便屬違例。不單有機會影響樓宇結構和住戶安全，更可能已屬違例而會被釘契影響日後轉售，業主亦可能會被檢控。

買家最好是可以選購發展商的原裝相連或複式單位，這些單位已由發展商向屋宇署入則，故不用擔心犯法的問題。但由於這類單位一般供應量有限，故買家只有購入兩個單位後自行改建。但根據屋宇署條例，於拆除間隔牆，以打通兩個或以上的單位前，應先諮詢建築專業人士，並向建築事務監督遞交正式申請，取得批准及同意後，才可進行相關的工程。此外，需注意相關批准不可於事後補發。

違例僭建可被控 釘契影響按揭及轉售

要獲得批准，除了考慮是否影響建築物的結構外（如拆改的是否結構牆），還有很多他因素牽涉在內，包括相關改動是否違反大廈公契、政府地契、消防安全條例及會否影響公共空間、露台面積是否已超出地積比等，由於涉及因素眾多，故一般改建申請需時，而且不一定獲批。如任何工程在未取得屋宇署批准的情況下進行，便屬於違例構建物或僭建物，當局可據《建築物條例》對其採取執法行動，亦可命令業主修復已改建的牆身。

如未獲批准的改建單位日後有意轉售，如買家獲地產代理通知，或於律師查冊發現單位屬違例改建，屋宇署已發出法定的復修命令，即使已簽署臨時合約，買家亦有可能以此為由拒絕繼續成交。而且單位若已被釘契，亦會影響銀行估價及申請按揭，銀行亦可能會要求買家修復改動的部分，才願意提供按揭，甚或根本不會批出按揭。

須專業認可人士入則 獲批後方可施工

為免影響物業的結構安全，又或令二手放盤更順利，於進行改建前，應先與諮詢專業人士意見，並聘用認可人士或註冊工程師代為向屋宇署入則，即提交工程相關圖則，供屋宇署審批，署方會於60天內決定是否批准相關申請，於遞交申請後45天向屋宇署查詢入則是否獲接納，如圖則不獲批，認可人士可修正問題並再向署方提出申請，如署方核准該圖則，認可人士一般會於30天內再接獲通知。

圖則獲批准後，認可人士便可向屋宇署申請施工同意書，收到同意書後才可開始施工。在工程完成後，認可人士需於指定日期內向署方提交工程竣工證明書，待屋宇署檢驗滿意後，便會發出確認書。

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