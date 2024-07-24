西九「四小龍」碧海藍天本月暫錄6宗買賣 連錄兩房獲利成交｜二手市況

同區換樓客 720 萬購東南兩房

西九「四小龍」之一的碧海藍天，近期連錄2宗兩房戶獲利成交。中原地產長沙灣元州街分行高級分行經理任展雄表示，屋苑本月至今暫錄6宗買賣，其中由該分行促成的1座中高層G室成交，單位實用面積497方呎，座向東南，享開揚景觀，單位原叫價760萬元，放售不足兩個月，近日以720萬元沽出，平均實用呎價14,487元。新買家為區內換樓客，睇樓已數個月，對碧海藍天情有獨鍾及偏愛東南戶，經數月尋寶，終成功覓得上址心頭好。據了解，原業主於2012年8月以530萬元購入單位，持貨12年，是次沽出帳面獲利190萬元，單位升值約36%。