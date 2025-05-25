新地副董事總經理雷霆、新地代理執行董事陳漢麟，聯同中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑，九龍董事劉瑛琳，新界東董事余志偉及一眾精英一同出席慶功宴，慶賀銷售佳績。中原特意準備兩個火紅果籃寓意「SIERRA SEA」成為5月火熱紅盤，並與新鴻基攜手共創佳績，共享豐碩成果。

新鴻基地產(016)旗下西沙大型住宅項目「SIERRA SEA」成為樓市焦點，六輪銷售每次皆全數沽清，於不足一個月售出逾1500伙，創造市場紀錄。中原地產於「SIERRA SEA」連續兩期皆勇奪傑出成績，於今天(25日)發展商舉行的慶功宴上，一同慶祝銷售佳績。

中原地產於項目取得彪炳銷售成績，全靠各區銷售精英齊心合力，後勤全力配合，將項目優勢充分傳遞予客戶。未來日子中原地產定必繼續全力以赴，將新鴻基再攜手共創銷售傳奇。

「SIERRA SEA」由4座住宅大樓組成，包括Aqua Avenue第1、2、3及5座，提供781伙，單位實用面積介乎301至1,021方呎，標準單位戶型涵蓋一房至三房，另設特色單位。今期不設住宅停車位，預計關鍵日期為2025年12月1日。新地為西沙灣發展項目傾力打造巨型會所世界「Resorts World」，住客會所連同公用花園及遊樂地方合共約148萬方呎，分為3大主題會所及4大特色地帶，消閒設施多達168項，屬集團歷來最大規模。