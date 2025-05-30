西沙SIERRA SEA第2A期 已申請預售樓花同意書

新鴻基地產(0016)旗下SIERRA SEA自開賣以來，連連報捷，兩期項目共已售出逾1,520伙單位，價單單位搶購一空。據悉項目第2A期已申請預售樓花同意書，將加快推售部署。項目單位實用面積介乎301至1,021平方呎，標準單位戶型涵蓋1房至3房，另設地下連花園與頂層連天台的特色單位。當中381至460平方呎的兩房戶型最為搶手，入場價僅460至470萬元，且發展商容許買家採用C1建築期付款，即簽約時只需支付5%首期，待物業入伙時再做按揭，令供款預算更靈活。

項目兩款特色戶型布局屬同區罕有，包括400平方呎一至兩房連302平方呎地下花園戶型，部分座向容許住戶從會所經自己花園直接步入家中，僅約售600萬元。現時SIERRA SEA以區內自住上車及換樓客為主，部分租盤回報率達4厘以上，鄰近中大、中大醫院及GO PARK Sports等地利之便，能吸納醫護、大專師生、運動教練等專才進駐，亦是投資人士作為員工或學生宿舍之熱選。