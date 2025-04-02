西貢傲瀧再有買家「撻大訂」 損失378萬 發展商減價三成重推｜一手市況

發展商隨即將單位減價重售，上述單位價單原先定價5,178.9萬元，最新修訂為3,600萬元，減幅1,578.9萬元或約30.5%，呎價由30,286元減至21,053元，並安排於本周六(5日)以先到先得形式發售。

地下花園特色戶撻訂重售 2666 萬沽

另外，該盤昨日售出2座地下B單位，實用面積1,735方呎，連568方呎花園，四房間隔，成交價2,666.5萬元，呎價約15,369元，買家成交期為180日。

翻查資料，上址原本於2019年9月以3,864.5萬元售出，當時買家選用發展商提供的「董事長1440」特長成交期付款計劃，惟買家於上月底「撻大訂」，被沒收樓價10%訂金，涉約387萬元；而最新成交價較6年前造價低1,198萬元或約31%。資料顯示，傲瀧位於清水灣清水灣道663號，2016年入伙，樓齡約8年，共有27座，提供680伙。屋苑屬低密度設計，位置遠離市區，私隱度高，吸引不少明星及知名人士居住。