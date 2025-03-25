西貢傲瀧連爆9宗「撻大訂」 眾買家料損失4276萬 發展商大劈價重推｜一手市況

3月一手市場交投氣氛轉旺，惟有採用特長成交期入市的豪宅買家於此時決定「撻大訂」離場。有「明星屋苑」之稱、新世界發展(017)旗下西貢清水灣「傲瀧」周一(24日)爆出9宗終止交易個案，眾買家合共遭殺訂金額約4,276萬元。

據成交紀錄冊顯示，是次單位涉及總成交金額近4.28億元。該批單位原於2019年9月至2021年1月以介乎1,054.1萬至6,610.5萬元售出，實用面積介乎423至2,699方呎，當時成交呎價介乎約19,086至26,914元。

至於是次撻訂買家，大部分於當年採用「董事長1440付款」計劃入市，即享接近4年特長成交期，並享有提前入住等優惠，估計是次「撻大訂」被沒收樓價10%訂金，殺訂金額介乎約105萬至661萬元，發展商合共殺訂總金額達約4,276.22萬元。