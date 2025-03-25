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地產
2025-03-25 07:30:00

西貢傲瀧連爆9宗「撻大訂」 眾買家料損失4276萬 發展商大劈價重推｜一手市況

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西貢傲瀧連爆9宗「撻大訂」 眾買家料損失4276萬 發展商大劈價重推｜一手市況

西貢傲瀧連爆9宗「撻大訂」 眾買家料損失4276萬 發展商大劈價重推｜一手市況

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3月一手市場交投氣氛轉旺，惟有採用特長成交期入市的豪宅買家於此時決定「撻大訂」離場。有「明星屋苑」之稱、新世界發展(017)旗下西貢清水灣「傲瀧」周一(24)爆出9宗終止交易個案，眾買家合共遭殺訂金額約4,276萬元。

據成交紀錄冊顯示，是次單位涉及總成交金額近4.28億元。該批單位原於20199月至20211月以介乎1,054.1萬至6,610.5萬元售出，實用面積介乎4232,699方呎，當時成交呎價介乎約19,08626,914元。

至於是次撻訂買家，大部分於當年採用「董事長1440付款」計劃入市，即享接近4年特長成交期，並享有提前入住等優惠，估計是次「撻大訂」被沒收樓價10%訂金，殺訂金額介乎約105萬至661萬元，發展商合共殺訂總金額達約4,276.22萬元。

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西貢傲瀧連爆9宗「撻大訂」 眾買家料損失4276萬 發展商大劈價重推｜一手市況

有「明星屋苑」之稱的西貢清水灣「傲瀧」周一(24日)爆出9宗終止交易個案，眾買家合共遭殺訂金額約4,276萬元。(資料圖片)

大減價16.6%50.8%於周五重推

發展商即時修改價單，連同1伙待售單位，將10伙定價大幅減價介乎16.6%50.8%，並安排於本周五(28)以先到先得形式重新發售。修訂價單後，該批單位定價降至804.3萬至6,138.3萬元，折實售價則由約571萬至約4,358.1萬元。以1座地下D室為例，實用面積423方呎，2019年成交價為1,054.1萬元，修訂價單前定價為1,444萬元，最新定價為804.3萬元，劈價639.7萬元或約44.3%，而折實售價約571萬元，每方呎售價約13,500元。

另有1伙特色戶亦於同日減價，屬17A室，實用面積1,920方呎，連1,478方呎天台，定價由原本約1.44759億元，下調至7,118萬元，劈價7,357.9萬或約50.8%，折實售價約5,053.78萬元，折實呎價約26,321元。

資料顯示，傲瀧位於清水灣清水灣道663號，2016年入伙，樓齡約8年，共有27座，提供680伙。屋苑屬低密度設計，位置遠離市區，私隱度高，吸引不少明星及知名人士居住。

即睇西貢傲瀧放盤 (House730)

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