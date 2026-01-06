西貢區連爆蝕讓慘案！兩業主帳面勁輸千萬「投降」離場｜二手樓成交

西貢區二手交投活躍，惟不少業主要大幅蝕賣離場，當中更出現帳面勁輸超過1,000萬元個案。 世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，逸瓏園第1座高層J室，實用面積約1,003方呎，屬三房(一套)兩廳連儲物室及工人房間隔，望內園景，新近以1,280萬元易手，呎價約12,762元，屬市價水平。 據了解，原業主於2016年購入上址，當時作價1,402萬元，持貨約10年，現轉售帳面損失122萬元，單位期內跌價約8.7%。 栢麗灣別墅三房劈價 290 萬沽 廖振雄指，新近錄得栢麗灣別墅成交，單位實用面積約1,332方呎，屬三房(兩套)間隔，望內園景。原叫價2,280萬元，終減價290萬元或約12.7%，以1,990萬元沽出，呎價約14,940元，屬市價水平。

廖振雄續指，原業主於2011年以2,398萬元購入單位，持貨約15年，現轉售帳面虧損408萬元，單位期內貶值約17%。

松濤軒雙號屋全幢 4 年轉手跌價 30% 廖振雄稱，該行新近錄得西貢松濤軒雙號屋村屋全幢成交，單位建築面積約2,100方呎，屬四房(兩套)兩廳間隔，望山景。原叫價2,600萬元，最後減價190萬元或約7.3%，以2,410萬元售出，建築面積呎價約11,476元，屬市價水平。 據了解，原業主於2021年購入上址，當時作價3,450萬元，持貨約5年，現轉售帳面虧蝕1,040萬元，單位期內蒸發約30.1%。

御釆河堤別墅 15 年勁蝕 1300 萬 廖振雄表示，西貢御釆河堤別墅亦錄得新成交，單位實用面積約2,140方呎，屬三房(兩套)三廳連工人房間隔，望山海雙景，獲投資客以2,700萬元承接，呎價約12,617元，低市價5%。 據了解，原業主於2011年購入上址，當時作價4,000萬元，持貨約15年，現沽售帳面勁輸1,300萬元，單位期內跌價約32.5%。 即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)