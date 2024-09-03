親海駅中秋推黃金優惠總值18萬 三房享最高22.5%折扣｜油塘新盤

慶祝中秋將至，長江實業集團(1113)油塘「親海駅」推出「中秋‧親海賞黃金」優惠，總值18萬元。另新增「親海月圓慶中秋」限時3.5%折扣優惠，項目最後一伙三房可享最高總折扣22.5%，折實售價1,093.9萬元，折實呎價15,005元。

長江實業營業部經理陳詠慈表示，除購買「親海駅I」最後一伙三房單位可獲贈價值約99,800元的足金金龍一隻；凡購買「親海駅II」的開放式或兩房單位，均可獲贈價值39,800元黃金禮卷，總值送出約18萬元的黃金禮品及禮劵。

她續指，項目現僅餘最後3伙待沽，包括「親海駅I」的最後1伙三房，由本月7日起至下月6日，連同「親海月圓慶中秋」限時3.5%折扣優惠，如選擇「升級3房CHILL EASY」即供付款計劃最高可享22.5%折扣優惠。單位為第1座1樓B室，屬三房一套連儲物室間隔，實用面積729方呎，即供折實售價1,093.9萬元，折實呎價15,005元。