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地產
2024-01-09 17:56:13

親海駅II周六推售12伙 最後5伙特色戶招標發售｜油塘新盤

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親海駅II周六推售12伙 最後5伙特色戶招標發售｜油塘新盤

「親海駅II」1伙重售的一房戶售價提價約2%。（資料圖片）

由長江實業集團(1113)發展的油塘「親海駅II」今日（9日）上載最新銷售安排，落實於周六(13)推售12伙，當中7伙以先到先得形式發售，另外5伙特色戶以招標發售。

1一房戶重售價提高2%

長江實業營業部經理陳詠慈表示，以價單形式發售的單位包括1伙一房戶及6伙三房戶，其中1伙一房戶為撻訂重售單位，位於2B17L室，實用面積258方呎，折實售價414.3萬元，折實呎價16,058元。陳詠慈指，為反映單位的價值，決定將上述重售的一房戶售價提價約2%，亦積極考慮將餘下的三房戶售價上調。

特色戶享車位認購權

另外，集團將以招標發售最後5伙特色戶，買家享有車位認購權，包括1伙兩房連花園複式戶及4伙三房連天台戶。三房連天台戶均享維港景致，實用面積718736方呎，天台面積338659方呎；兩房花園複式戶，實用面積511方呎，接連105方呎私人花園。

「親海駅II提供3658，單位實用面積介乎210723方呎，戶型涵蓋開放式至三房一套連儲物室；另設兩房複式單位，今期全數單位不設露台及工作平台；項目預計關鍵日期為20251015日；「親海駅」示範單位及售樓處設於尖沙咀港景匯2樓。

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