親海駅II周六推售12伙 最後5伙特色戶招標發售｜油塘新盤

由長江實業集團(1113)發展的油塘「親海駅II」今日（9日）上載最新銷售安排，落實於周六(13日)推售12伙，當中7伙以先到先得形式發售，另外5伙特色戶以招標發售。

1 伙 一房戶重售 價提高 2%

長江實業營業部經理陳詠慈表示，以價單形式發售的單位包括1伙一房戶及6伙三房戶，其中1伙一房戶為撻訂重售單位，位於2B座17樓L室，實用面積258方呎，折實售價414.3萬元，折實呎價16,058元。陳詠慈指，為反映單位的價值，決定將上述重售的一房戶售價提價約2%，亦積極考慮將餘下的三房戶售價上調。