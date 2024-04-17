觀塘市中心新晉屋苑凱匯，最新錄一房戶蝕讓成交。中原地產東九龍蔚藍東岸分行分區營業經理廖忠堅表示，成交單位為2座高層D室，實用面積462方呎，採一房間隔，座向東南方，享開揚市景。單位最初開價860萬元放盤，買賣雙方議價後以778萬元成交，折合實用呎價16,840元。他指出，新買家為首置客，鍾情上址單位景觀開揚，議價後感合理即決定入市自用。據了解，原業主於2018年12月以810萬購入物業，持貨5年多轉手，帳面需蝕讓32萬元，蝕幅約4%；若計及使費，料實際損手約逾70萬元離場。
即睇觀塘凱匯放盤(HOUSE730)
觀塘凱匯高層一房778萬易主 5年貶值32萬｜二手蝕讓
觀塘市中心新晉屋苑凱匯，最新錄一房戶蝕讓成交。中原地產東九龍蔚藍東岸分行分區營業經理廖忠堅表示，成交單位為2座高層D室，實用面積462方呎，採一房間隔，座向東南方，享開揚市景。單位最初開價860萬元放盤，買賣雙方議價後以778萬元成交，折合實用呎價16,840元。他指出，新買家為首置客，鍾情上址單位景觀開揚，議價後感合理即決定入市自用。據了解，原業主於2018年12月以810萬購入物業，持貨5年多轉手，帳面需蝕讓32萬元，蝕幅約4%；若計及使費，料實際損手約逾70萬元離場。