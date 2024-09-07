觀塘工廈需求日益旺盛 幸運工業大廈逾3000呎地廠放租 意向價近2624萬

觀塘區作為本港傳統工商業聚集區，近年隨著東九龍新興商貿區的發展成熟完善，刺激區內工廈需求有增無減，而具備獨特功能的地廠更加備受看好，吸引個別實力投資者及用家入市。今年度觀塘區先後錄得多宗矚目工廈成交個案，令區內工廈再受關注。有業主把握形勢，推出觀塘鴻圖道55號幸運工業大廈地廠，並委託中原(工商舖)工商部獨家代理，意向售價約2,623.9萬元，平均呎價約8,700元；意向租金約10萬元，平均呎租約33元。

中原(工商舖)工商部副分區營業董事鄭國偉表示，是次獨家代理的項目位於觀塘鴻圖道55號幸運工業大廈地下B室，建築面積約3,016方呎。該地廠適合各類工商用途使用，目前即將交吉。鄭國偉指出，幸運工業大廈位於觀塘工貿核心地段，位置便利，附近工商廈林立，鄰近觀塘廣場、創紀之城商場等人氣潮流商場，星級酒店及觀塘海濱花園近在咫尺，區內人口稠密，人流極旺，加上區內交通網絡建設完善，巴士總站及港鐵觀塘站信步即達，地理位置極具優勢。