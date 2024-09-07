觀塘工廈需求日益旺盛 幸運工業大廈逾3000呎地廠放租 意向價近2624萬

觀塘區作為本港傳統工商業聚集區，近年隨著東九龍新興商貿區的發展成熟完善，刺激區內工廈需求有增無減，而具備獨特功能的地廠更加備受看好，吸引個別實力投資者及用家入市。今年度觀塘區先後錄得多宗矚目工廈成交個案，令區內工廈再受關注。有業主把握形勢，推出觀塘鴻圖道55號幸運工業大廈地廠，並委託中原(工商舖)工商部獨家代理，意向售價約2,623.9萬元，平均呎價約8,700元；意向租金約10萬元，平均呎租約33元。
中原(工商舖)工商部副分區營業董事鄭國偉表示，是次獨家代理的項目位於觀塘鴻圖道55號幸運工業大廈地下B室，建築面積約3,016方呎。該地廠適合各類工商用途使用，目前即將交吉。鄭國偉指出，幸運工業大廈位於觀塘工貿核心地段，位置便利，附近工商廈林立，鄰近觀塘廣場、創紀之城商場等人氣潮流商場，星級酒店及觀塘海濱花園近在咫尺，區內人口稠密，人流極旺，加上區內交通網絡建設完善，巴士總站及港鐵觀塘站信步即達，地理位置極具優勢。
今年度錄4宗觀塘工廈地廠買賣個案
鄭國偉稱，資料顯示，目前觀塘面積逾3,000方呎地廠可供租售的僅20餘個，其中不少地廠呎價叫價動輒逾萬元，最高呎價更突破16萬餘元，呎價叫價低於1萬元的地廠更是寥寥可數，可見幸運工業大廈放售中的地廠極具吸引力，業主叫價相對克制。鄭國偉補充，資料顯示，今年度共錄得4宗觀塘工廈地廠買賣成交個案，單是鴻圖道佔兩宗，分別為宏光工業大廈地廠A室，面積約9,602方呎，成交價約1億元，折合呎價約10,414元，另一宗則為鴻達工業大廈地廠01室，面積約1,200方呎，成交價約1,400萬，呎價約11,475元。
鄭國偉認為，觀塘區近年有不少活化項目，令工商市場交投趨活躍，加上政府力推東九龍轉型發展，該區商業氛圍愈趨濃厚，為全港最具指標性的工商業集中區，加上區內基建配套日益完善，投資潛力日益看漲。市場隨著東九龍商貿區的發展日趨成熟，鄰近一帶的物業投資價值備受看好，區內優質工商物業的需求勢將持續增加。是次推出的獨家代理單位無論作為長遠投資或自用，皆具不俗發展潛力，加上業主今次願意以較大折扣推出市場租售，如遇心儀準買家更可適當調低價格，相信會吸引實力投資者及企業用家垂青。