觀塘新盤｜Bal Residence視乎市況加推 中原地產特設專門店

麗新發展(488)與市區重建局合作的觀塘Bal Residence上周四(23日)首推56伙，全屬一房間隔，實用面積介乎338至349方呎。扣除最高折扣11.75%後，單位折實售價由580.69萬至776.87萬元，折實呎價介乎16,888至22,518元。
麗新發展高級副總裁潘銳民表示，會視乎市場需求考慮加推單位，預料數日內會公布相關票數及首輪銷售安排。
中原地產特設「Bal Residence」專門店，並於今日(27日)隆重開幕，提供項目最新資訊，協助準買家上車圓夢。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新一份財政預算案上周出爐，除了多項派糖措施外，亦為樓市帶來「小減辣」，寬減物業首置印花稅相信有助帶動樓市交投進一步升溫，觀望多時的買家料將重返市場，積極物色心水戶，樓價將穩步向升。
陳永傑說，近日一手市場十分熱鬧，藍田新盤首輪銷情報捷，屯門新盤亦醞釀短期內開售，連同Bal Residence，相信可帶領新盤市場於首季開靚局，本月一手成交暫錄得超過800宗，預計全月可達1,000宗，創半年新高；料3月更有望達2,000宗一手成交。
觀塘區去年錄360宗私樓成交
中原地產九龍董事劉瑛琳稱，「起動九龍東」計劃實施多時，過去多年來的全新住宅供應一直集中於啟德新區，觀塘區對上一個大型新供應已是2018年開售的凱匯，令區內積累大批換樓購買力及分支家庭置業需要，相信主打一房供應的Bal Residence，可滿足市場渴求。據中原網頁顯示，觀塘區過去1年錄得360宗私樓(一手及二手)成交，而樓齡最新的凱匯佔130宗，即整體的36%，反映新晉物業備受市場追捧，而凱匯可算是區內暫時惟一選擇，Bal Residence的推出，可為區內帶來全新供應，加上新財政預算案寬減首置印花稅，上車動力大增。
Bal Residence位於觀塘恆安街18號，屬單幢式物業，提供156伙，單位實用面積介乎300至793方呎，戶型涵蓋一房至三房。項目預計關鍵日期為2024年3月31日，樓花期長約13個月。售樓處及示範設於油塘崇信街6號地下，設有2個一房交樓標準示範單位。