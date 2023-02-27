觀塘新盤｜Bal Residence視乎市況加推 中原地產特設專門店

觀塘區去年錄 360 宗私樓成交

中原地產九龍董事劉瑛琳稱，「起動九龍東」計劃實施多時，過去多年來的全新住宅供應一直集中於啟德新區，觀塘區對上一個大型新供應已是2018年開售的凱匯，令區內積累大批換樓購買力及分支家庭置業需要，相信主打一房供應的Bal Residence，可滿足市場渴求。據中原網頁顯示，觀塘區過去1年錄得360宗私樓(一手及二手)成交，而樓齡最新的凱匯佔130宗，即整體的36%，反映新晉物業備受市場追捧，而凱匯可算是區內暫時惟一選擇，Bal Residence的推出，可為區內帶來全新供應，加上新財政預算案寬減首置印花稅，上車動力大增。

Bal Residence位於觀塘恆安街18號，屬單幢式物業，提供156伙，單位實用面積介乎300至793方呎，戶型涵蓋一房至三房。項目預計關鍵日期為2024年3月31日，樓花期長約13個月。售樓處及示範設於油塘崇信街6號地下，設有2個一房交樓標準示範單位。

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