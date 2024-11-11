觀塘鴻圖道47號全幢工廈招標反應熱烈 指引價3.48億｜工廈市況

新一份《施政報告》宣布將活化工廈措施再延長至2027年底，工廈升值潛力備受肯定，全幢項目更具發展彈性，深受財團及發展商歡迎。早前由中原(工商舖)獨家代理的觀塘Capella HTR全幢工廈物業推出市場放售，已於上月31日截標，中原(工商舖)工商部副區域營業董事顏永雄表示，項目獲多位本地投資者表示興趣，招標反應熱烈。

顏永雄稱，物業為樓高15層的全幢工廈，地盤面積約10,000方呎，總建築面積約109,974方呎，按入標指引價為約3.48億元，折合平均呎價僅約3,165元，入場門檻不高。物業設有地下停車場及戶外空中花園，配合近年政府力推東九龍轉型發展，區内基建配套及社區項目持續優化，令該物業無論作為長遠投資或自用，皆具不俗發展及投資潛力。