計劃推置業優惠 筲箕灣傲華短期現樓發售

發展商加快部署推盤冀搶2025年「頭啖湯」！由協成行發展的筲箕灣新盤「傲華」正式落成，並舉行亮燈儀式。協成行發展副董事總經理方添輝稱，項目將於短期內以現樓形式發售，並開放現樓單位供預約人士參觀。為配合銷售部署，他透露正積極計劃推出全新置業優惠，以針對目標客群的需要。

方添輝指，隨著美國處於減息周期對香港經濟及樓市有幫助，加上《施政報告》提出多項利好樓市的措施，同時內地貨幣與財政政策的調整，有助更多資金流入香港房地產市場，因此集團計劃在短期內啟動項目銷售。他續指，「傲華」已屆現樓，對收租投資者具一定吸引力，投資回報即時可見；加上區內商業區匯聚不少新來港的高才和優才，屬項目的潛在準買家和準租客。