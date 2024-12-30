計劃推置業優惠 筲箕灣傲華短期現樓發售

發展商加快部署推盤冀搶2025年「頭啖湯」！由協成行發展的筲箕灣新盤「傲華」正式落成，並舉行亮燈儀式。協成行發展副董事總經理方添輝稱，項目將於短期內以現樓形式發售，並開放現樓單位供預約人士參觀。為配合銷售部署，他透露正積極計劃推出全新置業優惠，以針對目標客群的需要。
方添輝指，隨著美國處於減息周期對香港經濟及樓市有幫助，加上《施政報告》提出多項利好樓市的措施，同時內地貨幣與財政政策的調整，有助更多資金流入香港房地產市場，因此集團計劃在短期內啟動項目銷售。他續指，「傲華」已屆現樓，對收租投資者具一定吸引力，投資回報即時可見；加上區內商業區匯聚不少新來港的高才和優才，屬項目的潛在準買家和準租客。
協成行發展物業銷售主管張詩敏表示，「傲華」屬單幢式住宅，樓高23層，提供156伙，單位實用面積介乎190至737方呎，戶型涵蓋開放式、一房至兩房，以及特色單位。
啟德天璽．天銷售額突破110億
啟德新盤銷情持續，新鴻基地產(016)旗下「天璽．天」昨招標售出2伙，套現約1.5億元。其中第3座(Peak Tower)45樓A單位，四房雙套連私人電梯大堂間隔，實用面積1,993方呎，成交價8,097.7萬元，呎價40,631元。據了解，該盤推售三個月已突破110億元，成為年度單一期數最高銷售額紅盤。
維港．雙鑽標準戶「雙破頂」沽
中國海外發展(688)旗下「維港．雙鑽」已屆現樓，昨沽出2伙，其中2B座29樓G室，實用面積657方呎，屬三房一套儲物室間隔，以逾1,854萬元成交，呎價約28,221元，呎價及總價創項目標準戶新高。
由新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的「柏蔚森」自限時冬日優惠生效起，約兩周速沽10伙，昨售出第3座3樓P單位，實用面積380方呎，售價614.7萬元，呎價16,050元。