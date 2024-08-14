誠哥又贏！中環中心造價急插 低層戶呎售1.3萬見新低 5年蒸發63%｜商廈市況

本港商廈市場持續受壓，中環地標之一的中環中心最新爆出震驚市場的蝕讓成交，該廈22樓一個單位，以每方呎1.3萬元易手，料為該廈近10年來呎價新低。原業主於2019年高位「接火棒」，如今在淡市下沽貨，帳面勁輸7,200萬元或約63%。
市場消息指，中環中心22樓11室，建築面積約3,184方呎，原叫價6,200萬元，最終以約4,200萬元易手，累減2,000萬元或約32.3%，呎價約13,191元。現時單位現由基金管理公司租用，租期至明年8月完結，新買家現享約3.3厘回報率，每方呎租金約36.5元，暫未知新買家作為自用定投資。
九旬老炒家「認輸」離場
原業主於2019年向投資者蔡志忠以1.14億元購入該單位投資，平均呎價近3.6萬元，惟持貨約5年，現在淡市情況下易手，帳面大幅虧損7,200萬元，物業期內蒸發約63.2%。據代理透露，原業主為一名年過90歲的「老炒家」，是次雖然要「貼錢」沽貨，但仍「輸得起」。
投資者財團於2017年斥402億向長實買入
翻查資料，由多個投資者合組的財團於2017年以402億元「天價」向長江實業集團(1113)購入中環中心75%業權，以出售樓面約122萬方呎計，呎價高見約3.3萬元。接貨的投資者各擁有不同樓層，當中投資者蔡志忠於2019年拆售中環中心22樓全層12個單位，套現逾11億元。