誠哥又贏！中環中心造價急插 低層戶呎售1.3萬見新低 5年蒸發63%｜商廈市況

本港商廈市場持續受壓，中環地標之一的中環中心最新爆出震驚市場的蝕讓成交，該廈22樓一個單位，以每方呎1.3萬元易手，料為該廈近10年來呎價新低。原業主於2019年高位「接火棒」，如今在淡市下沽貨，帳面勁輸7,200萬元或約63%。

市場消息指，中環中心22樓11室，建築面積約3,184方呎，原叫價6,200萬元，最終以約4,200萬元易手，累減2,000萬元或約32.3%，呎價約13,191元。現時單位現由基金管理公司租用，租期至明年8月完結，新買家現享約3.3厘回報率，每方呎租金約36.5元，暫未知新買家作為自用定投資。