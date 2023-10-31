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地產
2023-10-31 19:39:00

譽林開價｜「震撼價」首推30伙 最平近530萬 折實平均呎價2.09萬｜何文田新盤

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譽林開價｜「震撼價」首推30伙 最平近530萬 折實平均呎價2.09萬｜何文田新盤

官可欣(左)表示，「譽林」今批單位屬「震撼價」推出，料將引起市場熱話。(鍾式明攝)

《施政報告》落實「減辣」後，全新盤提速推進，由永義國際(1218)發展的何文田現樓新盤「譽林」今日(31)突擊公布首張價單，涉及30伙，如買家選用「90天付款計劃」，扣除最高折扣10%及家具折扣優惠，單位折實售價由529.65萬元起，折實呎價由17,909元起，折實平均呎價20,936元。

翻查資料，對比同區對上開售、由華懋集團及港鐵(066)合作發展「瑜一．天海」於今年5月首推90伙，折實平均呎價26,718元，現「譽林」首批低開約21.6%

「譽林」首度推出的30伙，實用面積介乎260754方呎，戶型涵蓋開放式至三房。價單定價由598.3萬至1,913.7萬元，呎價介乎20,300元至25,450元。扣除家具折扣優惠及最高樓價10%折扣後，單位折實售價由529.7萬至1,701.9萬元，折實呎價介乎17,90922,612元。

最低售價單位為8D室，開放式間隔，實用面積260方呎，折實售價529.7萬元，折實呎價20,373元。最低呎價單位為5C室，兩房間隔，實用面積494方呎，折實售價884.7萬元，折實呎價17,909元。

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譽林開價｜「震撼價」首推30伙 最平近530萬 折實平均呎價2.09萬｜何文田新盤

「譽林」首張價單涉及30伙，折實售價由529.65萬元起，折實呎價由17,909元起，折實平均呎價20,936元。

永義國際主席兼首席行政總裁官可欣表示，「譽林」自公布命名以來，市場查詢不斷。有見及此，今日上載首張價單，今批單位形容屬「震撼價」推出，料將引起市場熱話，銷售安排將於稍後公布。

提供4種付款方法

永義國際投資經理甘明晉稱，「譽林」首張價單提供4種付款方法，包括「90天付款計劃」(售價減 5%)、「365天付款計劃」(售價減2%)、「730天付款計劃」(售價減1%)，以及「120天一 按付款計劃」(照定價)

若買家選用「90天付款計劃」或「365天付款計劃」可享「付款計劃折扣」優惠(額外減2% )；而選用「90天付款計劃」、「365天付款計劃」或「730天付款計劃」，亦可同時享有「印花稅折扣」優惠(額外減3%)，即選用「90天付款計劃」將可享高達售價10%的最高折扣優惠。

另外，選擇「90天付款計劃」或「365天付款計劃」的買家，更可享有家具折扣優惠(開放式單位可享售價折扣9.8萬元、一房單位可享售價折扣11.8萬元、兩房單位可享售價折扣19.8萬元，而三房單位則可享售價折扣22.8萬元)，或家具優惠(發展商將送出時尚傢俬品牌INDIGO的家具)

譽林」位於九龍窩打老道93號，設1座住宅大樓，提供56個住宅單位，單位間隔涵蓋開放式、一房至三房戶及特色單位，實用面積由2602,597方呎。項目現樓示範單位將設於6樓及15樓，即日起上午11時至晚上7時開放予公眾參觀。

即睇何文田譽林最新資訊 (House730)

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