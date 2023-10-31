譽林開價｜「震撼價」首推30伙 最平近530萬 折實平均呎價2.09萬｜何文田新盤

《施政報告》落實「減辣」後，全新盤提速推進，由永義國際(1218)發展的何文田現樓新盤「譽林」今日(31日)突擊公布首張價單，涉及30伙，如買家選用「90天付款計劃」，扣除最高折扣10%及家具折扣優惠，單位折實售價由529.65萬元起，折實呎價由17,909元起，折實平均呎價20,936元。

翻查資料，對比同區對上開售、由華懋集團及港鐵(066)合作發展「瑜一．天海」於今年5月首推90伙，折實平均呎價26,718元，現「譽林」首批低開約21.6%。

「譽林」首度推出的30伙，實用面積介乎260至754方呎，戶型涵蓋開放式至三房。價單定價由598.3萬至1,913.7萬元，呎價介乎20,300元至25,450元。扣除家具折扣優惠及最高樓價10%折扣後，單位折實售價由529.7萬至1,701.9萬元，折實呎價介乎17,909至22,612元。

最低售價單位為8樓D室，開放式間隔，實用面積260方呎，折實售價529.7萬元，折實呎價20,373元。最低呎價單位為5樓C室，兩房間隔，實用面積494方呎，折實售價884.7萬元，折實呎價17,909元。