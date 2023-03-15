豪宅成交｜沙田富豪．山峯四房獨立屋7312.7萬招標沽 呎價2.83萬

28號獨立屋由地庫至天台共樓高5層，屬四房四套間隔，實用面積2,584方呎，花園面積816方呎，備有獨立升降機，頂層天台面積達533方呎，連2個住宅車位以7,312.7萬元成交，呎價28,300元，成交期為720日。

項目獨立屋已售出近八成

富豪物業代理董事衞振聲表示，富豪．山峯自開售以來套現約42億元，項目內的獨立屋已售出近八成，而未獲認購之獨立屋日後定當惜售。隨著近日睇樓客量持續上升，加上市場氣氛熾熱，相信今年樓市會繼續向好。

富豪．山峯位於沙田九肚麗坪路23號，由136個低密度分層住宅及24座獨立洋房組成。分層住宅樓高11層，合共設有7座，單位面積由約1,600至3,300方呎不等，部分特色單位設有私家花園或特大花園平台；而部分頂層特色戶更設有私人泳池或按摩池。此外，戶戶均設有獨立電梯大堂(地下單位除外)，私隱度極高；而24座獨立洋房的實用面積則由約2,200至5,000方呎不等。大部分洋房內設有私人升降機，當中面積最大的洋房更備有逾40呎長的私家泳池；整個項目設有193個住客車位。

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