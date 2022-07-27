豪宅新盤｜大埔林海山城現樓示位 頂層特色戶飽覽山景及雙重海景

由希慎興業(014)及香港興業(480)合作發展的大埔現樓豪宅項目林海山城，發展商透露最快下月初率先推出分層戶應市，並計劃同步開放現樓單位予公眾參觀。今日率先安排傳媒參觀項目的頂層連天台特色戶，為第6座5樓B室特色單位連天台，實用面積2,259方呎，連1,118方呎平台，三房兩套連家庭廳間隔。(攝影：李睿哲)

項目每戶享有專屬升降機大堂，私隱度高。第6座5樓B室坐向正北，擁落地玻璃窗連接特大平台，採光度特高，引入八仙嶺翠綠山景景致，亦可眺望船灣淡水湖與吐露港雙重海景。平台配有沙發及高椅，猶如一個私人空中酒吧，同時亦坐擁寬闊景觀。

單位間隔方正，客飯廳實用面積逾600方呎，客飯廳分明，闊度逾8.2米，加上高樓底設計，層與層之間的高度有3.38米高。設計師把客飯廳相鄰的家庭廳設計為個人品味空間，供戶主與好友一起欣賞自己喜歡的音樂及收藏。廚房採開放式設計，配備廚具設備及廚櫃組合，色調配襯得宜，格調高雅，更設中島備餐空間。

主人套房設廣闊大窗，實用面積逾400方呎，間隔靈活闊落，放置雙人大床後仍可三邊落床。房內更預留特大衣帽室，角落作為梳妝枱後的儲物空間。主人套房浴室為明廁設計，備有雙鋅盤、浴缸及扇形大理石牆淋浴間。至於私人天台以內置樓梯連接，天台長度逾17米。

林海山城提供262戶花園洋房及分層單位，實用面積介乎1,010至8,030方呎，整個項目以低密度設計，提供26伙頂層特色戶，大部分為一層2伙設計，面積為2,021至3,760方呎，另有40伙連花園特色戶，實用面積介乎1,010至2,503 方呎，所有特色單位均屬兩房至四房間隔。標準單位共160伙，分布於14幢樓高5層大樓，實用面積由1,078至2,526方呎，間隔三房至四房，戶戶皆設私人升降機大堂；另設有面積逾3.4萬方呎的住客會所「CLUB LUCCA」，提供約30項多元設施。