豪宅新盤｜林海山城現樓1160方呎三房示位 大理石應用於餐桌和牆壁 貫穿客飯廳

由希慎興業(014)及香港興業(480)合作發展的大埔現樓豪宅項目林海山城，發展商透露短期內公布銷售安排，首批單位將採招標推售，以全盤共262伙計，首批最少涉53伙，主要為分層，亦會考慮加入特色戶及洋房。該盤早前開放一個現樓頂層連天台特色戶予公眾預約參觀，最新再開放一個現樓示範單位，為第10座3樓A室，實用面積1,160方呎，間隔為三房一套，將於稍後時間安排予準買家預約參觀。(攝影：蘇文傑)

單位擁獨立私人升降機大堂，以一家四口家庭為設計藍本，分別設有主人房、一間青少年睡房及一間幼兒房。客飯廳長逾8.6米，闊逾3.4米，空間逾310方呎，間隔方正實用，加上層與層之間高度約3.38米，空間感十足。

設計師特意選用大理石應用於餐桌和牆壁，隱藏門設計令關門後有如一幅連綿壁畫，配合雲石地板，營造出歐式風格。客飯廳設落地玻璃大窗，連接約2.4米長露台，提高採光度，可享吐露港海景 及翠綠山景。

主人房長約4.5米、闊約3.4米，空間逾150方呎，擺放床架及衣櫃後仍可三邊落床。落地玻璃大窗外接工作平台，增加通風採光。主人浴室採明廁設計，特設雙面盆及大浴缸。

至於單位採用開放式廚房設計，令整個單位更見通透舒適，並增加客飯廳的空間感，選用名牌廚具設備，更配備特大焗爐，住戶可在家自製燒乳豬，屬市場罕見；而廚房連接工作間「後勤區域」，明確劃分打點家務空間。