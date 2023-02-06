豪宅新盤｜畢架．金峰3400方呎洋房曝光！客廳空間闊落 擺到美式桌球檯

內地與香港於周一(6日)全面通關，為一手市場注入強心針，豪宅新盤趁勢出擊。遠東發展(035)旗下已屆現樓的沙田嶺地段豪宅項目「畢架．金峰」，早前委託中原地產獨家代理。項目由開售迄今售出36伙，合共套現近8億元。目前尚餘26伙分層單位及4幢洋房待售。發展商特別推出全新現樓2號洋房示範單位，並已開放予公眾預約參觀。

發展商亦已上載銷售安排，於上周六(4日)推出22伙分層單位招標，招標期至今年4月30日止，每日招標截標。涉及單位分布於第1座6至10樓，實用面積介乎1,019至1,337方呎，提供三房一套及三房兩套間隔，每戶設有私人電梯大堂。