豪宅新盤｜畢架．金峰3400方呎洋房曝光！客廳空間闊落 擺到美式桌球檯

內地與香港於周一(6日)全面通關，為一手市場注入強心針，豪宅新盤趁勢出擊。遠東發展(035)旗下已屆現樓的沙田嶺地段豪宅項目「畢架．金峰」，早前委託中原地產獨家代理。項目由開售迄今售出36伙，合共套現近8億元。目前尚餘26伙分層單位及4幢洋房待售。發展商特別推出全新現樓2號洋房示範單位，並已開放予公眾預約參觀。
發展商亦已上載銷售安排，於上周六(4日)推出22伙分層單位招標，招標期至今年4月30日止，每日招標截標。涉及單位分布於第1座6至10樓，實用面積介乎1,019至1,337方呎，提供三房一套及三房兩套間隔，每戶設有私人電梯大堂。
花園設有私人泳池
是次開放的2號洋房，實用面積3,442方呎，採四房四套間隔，連816方呎平台及1,463方呎花園。洋房樓高4層，層與層之間高度約3.9米，地下客飯廳長約7.4米，闊超7米，空間十分闊落。飯廳有特色吊燈，配置6人長雲石餐桌，以及咖啡色餐椅。設計師特別在客廳一角放置美式桌球檯，可當作藝術裝飾品。客廳外連花園，設有私人泳池，周邊為大自然翠綠山景，倍感寫意，私隱度十足。
一樓劃分為家庭影院與中式茶室，而二樓提供兩間套房，色調以粉紅及藍灰為主。三樓為主人套房，配備高身衣櫃，附有落地玻璃趟門連接露台，外望開揚山景。
畢架．金峰已售出的36伙之中，成交價及呎價最高單位為1座11樓A室頂層特色戶，實用面積1,542方呎，平台718方呎，以4,444.8萬元沽出，呎價28,825元。