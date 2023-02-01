負資產18年高 去年底1.2萬宗 季升22倍

金管局昨公布負資產住宅按揭最新調查結果，負資產住宅按揭在去年第四季末升至12,164宗，較去年第三季末的533宗，增加近22倍，創自2005年第一季後18年來新高，涉及金額亦由30.06億元按季增加21倍，至662.52億元，創2003年第四季後19年新高。

金管局：按保拖欠比率僅0.01%

金管局副總裁阮國恒指，相關負資產個案涉及銀行職員的住屋按揭貸款和按揭保險計劃下貸款，按揭成數一般較高，當中以按揭保險計劃下的貸款所佔比例較大。他指要留意是，按揭保險計劃下貸款最新拖欠比率只有0.01%，比銀行業整體按揭貸款的0.06%更低，顯示風險可控。