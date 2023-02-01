負資產18年高 去年底1.2萬宗 季升22倍

金管局昨公布負資產住宅按揭最新調查結果，負資產住宅按揭在去年第四季末升至12,164宗，較去年第三季末的533宗，增加近22倍，創自2005年第一季後18年來新高，涉及金額亦由30.06億元按季增加21倍，至662.52億元，創2003年第四季後19年新高。
金管局：按保拖欠比率僅0.01%
金管局副總裁阮國恒指，相關負資產個案涉及銀行職員的住屋按揭貸款和按揭保險計劃下貸款，按揭成數一般較高，當中以按揭保險計劃下的貸款所佔比例較大。他指要留意是，按揭保險計劃下貸款最新拖欠比率只有0.01%，比銀行業整體按揭貸款的0.06%更低，顯示風險可控。
中原按揭董事總經理王美鳳表示，由於去年樓價跌幅約達15%，無可避免令較新造的高成數按揭、尤其九成按揭用家列入負資產，而去年第四季負資產宗數較第三季大幅上升，原因是去年截至第三季樓價下跌約8%至9%，平均未跌穿一成界線，然而於第四季樓價進一步下跌達7%，故此在數字上計算第四季負資產數字顯著上升。
樓市回穩 中原料數字將回落
她指出，即使在帳面上計算的負資產數字顯著上升，但並無錄得任何拖欠3個月以上的負資產按揭紀錄，加上失業率最新跌至3.5%低水平，以及供款負擔比率及平均按揭成數仍低，負資產宗數上升帶來的實質信貸風險及市場風險仍甚低。此外，今年通關復常及逐步解除防疫措施等利好因素帶動樓市回暖，樓價有止跌回穩跡象，預期未來負資產數字將掉頭回落。