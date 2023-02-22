財政預算案2023｜仲量聯行：放寬首置印花稅 刺激樓市作用有限

就財政司司長陳茂波今日(22日)發表新一份《財政預算案》，強調樓市「辣招」維持不變。仲量聯行香港主席曾煥平表示屬預料之內，現時樓市面對經濟衰退及加息等負面因素影響，表現疲弱，原本是放寬冷卻樓市措施的最佳時候，以發揮調節樓市的作用；若現時政府不放寬辣招，相信未來政府放寬的機會也不大。至於政府放寬首置買家的印花稅，僅會影響購買1,000萬元以下物業的買家，但受惠幅度僅數萬元。他指出，現時購買住宅物業動輒逾1,000萬元，對樓市刺激作用有限，相信只有購買納米單位的買家最受惠，近乎免繳印花稅，問題是納米單位供應已顯著減少，他認為此舉亦與政府提倡發展商興建面積較大單位的理念背道而馳。

萊坊：不減辣 不會明顯吸引買家入市 另外，萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒亦認為，對政府全面不「減辣」不感到意外，但沒有解決市場在這方面的需求。他指出，雖然現時本港與內地及國際已完全通關，住宅市場交投亦開始增加，但仍處於較低水平。他認為，政府應全面取消不合時宜的額外印花稅(SSD)，同時將與「搶人才」相關的買家印花稅(BSD)， 以「先免稅、後追稅」的安排實施，令市場回復應有的流轉量，以增加市場房屋供應。至於政府在從價印花稅(第二標準稅率)方面作出微調，他預計對市場影響不大，不會明顯促進買家入市。