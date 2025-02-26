財政預算案2025｜中原工商舖：100元印花稅延伸可帶動工商舖投資氣氛

中原工商舖認為，減少商廈新供應及把部分商業地皮改劃作住宅，可解決目前本港寫字樓空置高企的問題，有助舒緩商廈物業的供應壓力。(資料圖片)

政府今日(26日)發表2025至2026年度《財政預算案》，當中100元印花稅措施延伸至400萬元或以下工商舖物業，即時生效，成為市場關注焦點。同時，政府亦為回應市場寫字樓空置情況嚴重而作出連串措施，包括未來一年內不會推售商業用地，及考慮把部分商業用地改劃作住宅用途及提供更多用途上的彈性等。中原(工商舖)認為，100元印花稅延伸至400萬元或以下物業，將有助帶動更多工商舖買賣交投，有利工商舖長遠發展。

最新財政預算案中提及，政府留意到近年寫字樓空置率處於高水平及未來幾年的供應仍相對充足，因而在來年不會推售商業用地，讓市場有空間消化現有供應，以及考慮將部分商業用地改劃作住宅用途，及提供更多用途上的彈性。同時，政府亦會推遲洪水橋/厦村新發展區市中心商業用地的原址換地完成期限。