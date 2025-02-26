財政預算案2025｜中原工商舖：100元印花稅延伸可帶動工商舖投資氣氛

政府今日(26日)發表2025至2026年度《財政預算案》，當中100元印花稅措施延伸至400萬元或以下工商舖物業，即時生效，成為市場關注焦點。同時，政府亦為回應市場寫字樓空置情況嚴重而作出連串措施，包括未來一年內不會推售商業用地，及考慮把部分商業用地改劃作住宅用途及提供更多用途上的彈性等。中原(工商舖)認為，100元印花稅延伸至400萬元或以下物業，將有助帶動更多工商舖買賣交投，有利工商舖長遠發展。
最新財政預算案中提及，政府留意到近年寫字樓空置率處於高水平及未來幾年的供應仍相對充足，因而在來年不會推售商業用地，讓市場有空間消化現有供應，以及考慮將部分商業用地改劃作住宅用途，及提供更多用途上的彈性。同時，政府亦會推遲洪水橋/厦村新發展區市中心商業用地的原址換地完成期限。
目前商廈空置情況嚴重
中原(工商舖)董事總經理潘志明對此表示歡迎，認為目前商廈空置情況嚴重，值得市場關注。中原(工商舖)資料顯示，1月份港島區整體甲廈最新空置率為14.13%，較對上一個月增加1.54個百分點，當中中環及金鐘的甲廈空置率分別為14.66%及9.09%，對比上一個月增加2.75及0.55個百分點，兩區的空置率目前均屬高水平。
財政預算案2025懶人包｜「兩蚊兩折」乘車、公務員凍薪等詳情一文睇清
至於九龍區整體甲廈空置率亦達16.17%，較上一個月高出2.38個百分點，當中東九龍核心區九龍灣及觀塘區的甲廈空置率仍見高企，最新分別錄得25.96%及14.61%。潘志明認為，減少商廈新供應及把部分商業地皮改劃作住宅，可解決目前本港寫字樓空置高企的問題，有助舒緩商廈物業的供應壓力，讓市場可消化目前的商廈供應，有利企業入市商廈物業的信心，對鞏固本港金融中心的地位有正面幫助。