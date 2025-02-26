財政預算案2025｜中原陳永傑：政府從供需雙軌穩樓市 料4球以下成交按月增逾兩倍

回顧過去3年發表的《財政預算案》，每年均有支持房地產政策推出，由放寬按揭成數、降低首置印花稅、引入新投資移民計劃至全面撤辣，救市力度可謂一年大過一年，惟過去3年的救市措施，未能扭轉樓價跌勢，3年樓價累跌24%。 樓價下跌，成交量繼續低位徘徊，市民甚至發展商入市意欲減，令庫房其中的兩項主要收入：賣地收益及物業印花稅收入大跌，面對龐大的財赤，新一份財政預算案亦不敢怠慢，從供需雙軌穩樓市。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新財政預算案，從減供應、減印花稅以刺激樓市成交，屬救市的第一步，料有效激活物業交投。

財政預算案 2025 ｜市區供應將買少見少 價值看高一線 有見商業樓面需求降低，今年將停推商業用地，亦將推遲洪水橋/厦村新發展區市中心商業用地的原址換地完成期限，相信有效穩定商業樓面的供應。而私人住宅單位在未來5年的平均每年落成量，估計超過17,000個，較過去5年的平均數減少約8%。陳永傑指，不論住宅及商業用地，政府亦有意減少供應，給予市場信心。未來5年，8萬個私營住宅供應，當中65%來自北部都會區及東涌新市鎮，暗示市區供應將買少見少，該區物業價值更看高一線。 財政預算案2025懶人包｜「兩蚊兩折」乘車、公務員凍薪等詳情一文睇清

財政預算案 2025 ｜ 100 元印花稅 二手居屋亦受惠 需求方面，本年度財案於物業市場最矚目的，可算是將100元從價印花稅由物業價值300萬元，擴展至400萬元。陳永傑指，以購入400萬元物業為例，買家原需繳付6萬元釐印費，新財案下只需付100元釐印費，的確為買家於置業初步減少成本99%，相信此措施將刺激400萬元以下的上車盤成交，甚至居屋二手市場亦將受惠，料3月份400萬元以下成交可按月增加逾兩倍。 另外，新一份財案亦有提及，人才輸入計劃接獲43萬宗申請，當中到港的已達18萬。陳永傑指，受惠於人才輸入，中價以至豪宅物業的成交量及租金皆見增長，財政司司長今日亦透露會推出一系列優化投資移民措施，相信將可為豪宅市場帶來新一輪支持；而寬減差餉，可減輕一眾業主的負擔之餘，亦可增加投資者的入市意欲。 即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)