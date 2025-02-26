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地產
2025-02-26 14:14:14

財政預算案2025｜印花稅稅階降 中原研究部：料500萬或以下佔比將重返近五成水平

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財政預算案2025｜中原地產研究部指，新措施可令301萬至400萬元的上車盤受惠，預期帶動今年500萬元或以下的細價樓比例。(資料圖片)

財政預算案2025｜中原地產研究部指，新措施可令301萬至400萬元的上車盤受惠，預期帶動今年500萬元或以下的細價樓比例。(資料圖片)

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今日(26)新一份財政預算案宣布調低從價印花稅的稅階，即日生效。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，相信301萬至400萬元的上車盤可以受惠，預期帶動2025500萬元或以下的細價樓比例，有機會重返近五成水平，料為2016年後的9年新高。

2024年價值500萬元或以下的二手私人住宅買賣登記錄16,100宗，佔整體登記33,792宗的48%，宗數按年大升51.5%，比例按年升12個百分點。樓市自2021年高位調整，市場購買力明顯轉向細價樓，500萬元或以下比例由202121%低位，連升3年共27個百分點至2024年的48%。在新措施實施後，估計2025500萬元或以下的成交宗數將約有一成升幅，市場佔比料上升至近五成。

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20232月政府亦曾經將300萬元或以下的住宅單位印花稅調低至100元，隨著這項措施刺激及樓價回落影響，300萬元或以下二手私人住宅買賣由20222,263宗，上升至20233,339宗，升幅達47.5%，而佔500萬元或以下比例亦向上升穿三成，由26%升至31%，增加5個百分點。2024年宗數及比例更進一步推升至6,251宗及39%，按年飆升87.2%8個百分點；同期301萬至500萬元買賣宗數雖有升幅，但升幅不及300萬元或以下，故比例逐步下降，2023年及2024年分別錄7,286宗及9,849宗，按年升15.1%35.2%，而比例則錄69%61%，按年跌58個百分點。今天放寬100元印花稅物業價值上限，估計301萬至400萬元的二手成交將會增多，有望刺激301萬至500萬元比例回升至六成半左右。

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值得注意的是，2010年至2013年期間政府推出3D辣招，出招遏市後301萬至500萬元二手私人住宅佔細價樓比例逐步上升，由2009年或以前的少於兩成，明顯上升至2013年逾五成，錄52%，比例更首度高於300萬元或以下的48%，而樓價301萬至500萬元比例已經連續12年超過五成以上，2020年曾經最高達78%

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財政預算案2025｜新界區有不少符合最新印花稅稅階之細價盤。(中原提供)

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