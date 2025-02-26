財政預算案2025｜印花稅稅階降 中原研究部：料500萬或以下佔比將重返近五成水平

財政預算案2025｜中原地產研究部指，新措施可令301萬至400萬元的上車盤受惠，預期帶動今年500萬元或以下的細價樓比例。(資料圖片)

今日(26日)新一份財政預算案宣布調低從價印花稅的稅階，即日生效。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，相信301萬至400萬元的上車盤可以受惠，預期帶動2025年500萬元或以下的細價樓比例，有機會重返近五成水平，料為2016年後的9年新高。

2024年價值500萬元或以下的二手私人住宅買賣登記錄16,100宗，佔整體登記33,792宗的48%，宗數按年大升51.5%，比例按年升12個百分點。樓市自2021年高位調整，市場購買力明顯轉向細價樓，500萬元或以下比例由2021年21%低位，連升3年共27個百分點至2024年的48%。在新措施實施後，估計2025年500萬元或以下的成交宗數將約有一成升幅，市場佔比料上升至近五成。