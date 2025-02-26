財政預算案2025｜400萬內樓價印花稅僅100元 中原按揭：吸引首置客 推動買樓收租需求

新一份《財政預算案》公布即日(2月26日)放寬樓價400萬元以下物業之印花稅減至100元，中原按揭董事總經理王美鳳表示，新措施令首次置業人士受惠，亦同步有利推動買樓收租需求，為正在回穩向好的樓市增添好消息，有利樓市氣氛進一步向好。

財政預算案 2025 ｜料租轉買個案增

王美鳳指出，政府去年已全面放寬樓按措施，現時所有置業人士不論自住或收租，已可獲一致按揭配套，加上本港已進入減息周期，銀行去年已提速減息，令現時市場按息3.5%，已低於30年平均按息水平(4.09%)，對比現時租金回報平均已升至約3.5%，供平過租個案已逐步增多，尤其市場上有不少400萬元以下細價樓之租金回報高逾4%，當中屋苑選擇如九龍灣得寶花園、荃灣荃威花園及沙田河畔花園等，令細價樓「供平過租」的情況更為普遍；再加上現時物業買賣印花稅減至100元，置業成本減少，料可推動更多上車人士選擇轉租為買，以及吸引買樓收租人士，基於細價樓置業成本低及租金回報高之誘因，而入市細價樓收租。

對於樓市，受惠2024年第4季起利好因素增加，去年銀行提速減息後，2025年減息期延續，樓按已全面放寬，本地經濟復甦步伐趨穩，以及內地將繼續推出刺激經濟措施，今年樓市已逐步回穩向好。在一手新盤銷情理想，二手樓市氣氛正回暖的情勢下，是次新財案的細價物業置業印花稅大減，為市場進一步帶來好消息，加上進一步優化投資移民政策，相信有利支持樓市穩步向好發展。