財政預算案2025｜400萬樓價印花稅僅$100 即睇邊啲新盤將受惠？

財政司司長陳茂波今日(26日)發表2025/26年《財政預算案》，即日起徵收一百元印花稅的物業價值上限由300萬元提高至400萬元，以購入400萬物業為例，原需繳付6萬元釐印費，現只需付100元釐印費，為買家慳稅99%。新措施有助刺激細價樓交投，不少新盤近期貼市價推盤，料將受惠新政，尤其新界西上車盤重鎮，單位售價低於400萬元供應較多。 YOHO WEST PARKSIDE涉17伙低於400萬 當中新鴻基地產(016)與港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目「YOHO WEST」第2期「YOHO WEST PARKSIDE」趕財案前一日火速開價，首批105伙，折實平均呎價10,868元，與超過1年前推出的同系第1期相若。 該批單位扣除最高5%優惠及買家於180天內成交可享4%現金回贈計算，共有17伙單位折實價低於400萬元，實用面積介乎303至411方呎，折實價由302.46萬至399.86萬元。入場單位為為第1A樓5樓A6室，實用面積303方呎，一房間隔，折實呎價約9,982元。發展商早前透露，項目將於下周開賣。

朗天峰周六次輪開賣 36伙售價不足4球 嘉里建設(683)旗下元朗「朗天峰」繼上周首輪發售250伙即日沽清後，最新加推121伙於本周六(3月1日)展開次輪銷售，折實平均呎價12,927元，與上張價單11,693元相比高約10.6%。 該批單位扣除最高18%折扣及不選用傢私優惠現金回贈後，共計36伙單位折實價低於400萬元，實用面積介乎245至311方呎，折實價由347.2萬至400萬元，最低售價為第2座2樓J室，實用面積248方呎，連67方呎平台，一房間隔，折實呎價14,000元。 同區新盤截擊，加入搶客戰，泛海國際(129)元朗洪水橋新盤「滙都」加推125伙同樣於周六發售，單位折實平均呎價10,703元。不過，扣除最高折扣14.5%後，折實價低於400萬元的僅涉一伙，為第2座1樓B09室，折實價349.95萬元，實用面積313方呎連62方呎平台，呎價11,181元。