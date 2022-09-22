買家心聲｜慈母代子俾首期斥「7球」買天水圍新盤三房！區內客FULL PAY入市

加息後首個開售的大型樓盤、新鴻基地產(016)天水圍Wetland Seasons Bay第3期今日(22日)首輪推售80伙。市場消息指，項目在A組時段推售的17伙已全數沽清，至晚上約9時30分，全數單位已獲揀選。

買家郭小姐透露，斥資約700萬元購入1伙三房單位，計劃作投資用途。她稱，自己支付首期，由兒子供樓，入市因看好本港樓市，而加息的影響不大。

另外，居於天水圍區的買家林先生，就以一筆過付清樓價(FULL PAY)形式，斥約700萬元買入1伙兩房單位，作換樓之用。他指，希望為兒子提供更佳的生活空間，自己長遠對本港樓市亦有信心。

Wetland Seasons Bay第3期首輪截收1,870票，當中包括94票為代理入票，超額認購逾22倍。該80伙戶型涵蓋一房至三房，扣除最高13.5%折扣優惠後，折實售價由496.8萬至884.5萬元，折實呎價介乎13,008元至17,081元。最低售價為6A座2樓B7室，實用面積356方呎，一房間隔，折實售價496.8萬元，折實呎價13,955元。

Wetland Seasons Bay第3期位於濕地公園路1號，由2座9層高住宅大樓、2座6層高分層別墅，以及6幢洋房組成，提供384伙，戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎268至1,895方呎，當中分層單位實用面積由268至1,034方呎；而24伙別墅單位實用面積介乎757至1,158方呎。另6幢洋房實用面積介乎1,874至1,895方呎；項目設有4個現樓示範單位。