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2023-08-20 19:13:39

買家心聲｜慈父「4球」買親海駅I 支付首期助兒子上車：留返條尾數等佢定性啲

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買家心聲｜慈父「4球」買親海駅I 支付首期助兒子上車：留返條尾數等佢定性啲

買家心聲｜慈父「4球」買親海駅I 支付首期助兒子上車：留返條尾數等佢定性啲

長江實業集團(1113)油塘「親海駅I」今日(20)首輪推售219伙分層單位，本來居住於元朗區的鍾先生表示，是次斥資400多萬元購入「親海駅I」一房，是幫助兒子「上車」，為他支付首期，餘下尾數待他自己供款，「留返條尾數俾佢努力工作，定性啲。」

鍾先生稱，20多歲的兒子正準備組織家庭，作為父母亦希望仔女可盡早「上車」，更多謝發展商「將樓盤定位年輕人上車為主」，呎價相對可以接受。他又寄語政府，希望可於稅務方面可以幫助年輕人「上車」，令他們於社會有向上流的動力，「唔會無晒負擔使晒啲錢」。展望樓價走勢，他坦言「用嚟自住都唔驚得咁多。」

「親海駅I」首輪推售單位包括110伙一房、44伙兩房及65伙三房，實用面積介乎273736方呎。單位折實售價由365.3萬至1,342.4萬元，折實呎價介乎13,381元至18,239元，折實平均呎價15,939元。市場消息指，項目截收逾9,000票，超額認購逾40倍。

買家心聲｜慈父「4球」買親海駅I 支付首期助兒子上車：留返條尾數等佢定性啲

鍾先生稱，20多歲的兒子正準備組織家庭，作為父母亦希望仔女可盡早「上車」。

「親海駅I」提供1座共228伙，單位實用面積介乎273至736方呎，戶型涵蓋一房至三房一套連儲物室，包括114伙一房、46伙兩房及68伙三房，今期兩房及三房單位均享海景，而全數單位不設露台及工作平台；項目預計關鍵日期為2025年7月15日；「親海駅I」示範單位及售樓處將設於尖沙咀港景匯2樓。

即睇油塘親海駅I最新資訊 (House730)

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