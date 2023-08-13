買家心聲｜親海駅II首輪626伙即日沽清 「00後」學生買家、金融專才、家庭客齊捧開放式戶

以「平爆價」推出市場搶盡焦點的長江實業集團(1113)油塘「親海駅II」，昨日(12日)首輪開售626伙，折實售價由290萬元起，折實平均呎價14,868元。項目最終接獲超過3.8萬票，超額認購逾59倍，打破新世界發展(017)與港鐵(066)合作的大圍站上蓋「柏傲莊III」於2021年6月第三輪銷售所錄得30,592票紀錄，成為本港歷來新盤「票王」。

該盤昨日早上9時開始買家到紅磡置富都會廣場售樓處報到，料有約數千名準買家及代理於現場排隊，人龍圍繞港鐵紅磡站，龍尾更見於半島豪庭天橋，最終即日晚上8時45分全數626伙已獲認購，成為近8年首輪銷情最佳新盤。

「親海駅II」首輪分為A組及B組進行揀樓，A組買家需購入至少1伙開放式單位或1伙三房，或任何2伙；而B組準買家可自由選購單位。兩組買家同樣最多可購入4伙。消息指，A組客人錄得超過5組購買3伙或以上，最多購買4伙，主要以家庭客為主。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑透露，該行錄得一名外區客斥資逾1,700萬元購入3伙，當中包括2伙兩房及1伙一房。