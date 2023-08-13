買家心聲｜親海駅II首輪626伙即日沽清 「00後」學生買家、金融專才、家庭客齊捧開放式戶

以「平爆價」推出市場搶盡焦點的長江實業集團(1113)油塘「親海駅II」，昨日(12日)首輪開售626伙，折實售價由290萬元起，折實平均呎價14,868元。項目最終接獲超過3.8萬票，超額認購逾59倍，打破新世界發展(017)與港鐵(066)合作的大圍站上蓋「柏傲莊III」於2021年6月第三輪銷售所錄得30,592票紀錄，成為本港歷來新盤「票王」。
該盤昨日早上9時開始買家到紅磡置富都會廣場售樓處報到，料有約數千名準買家及代理於現場排隊，人龍圍繞港鐵紅磡站，龍尾更見於半島豪庭天橋，最終即日晚上8時45分全數626伙已獲認購，成為近8年首輪銷情最佳新盤。
「親海駅II」首輪分為A組及B組進行揀樓，A組買家需購入至少1伙開放式單位或1伙三房，或任何2伙；而B組準買家可自由選購單位。兩組買家同樣最多可購入4伙。消息指，A組客人錄得超過5組購買3伙或以上，最多購買4伙，主要以家庭客為主。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑透露，該行錄得一名外區客斥資逾1,700萬元購入3伙，當中包括2伙兩房及1伙一房。
「00後」蔡生：親戚推介抽咗先 家人助付首期
「00後」蔡先生是次斥資約320萬元購入1伙高層開放式單位，計劃作自住之用。
他透露，自己於2003年出世，現就讀大專，自己事前未有睇樓及未有了解過項目資料，只是親戚認為項目價錢便宜，建議他先入票，抽中就買；據悉他成功抽中1號籤。由於家人認為項目價錢合適，是次入市幫助他支付首期。
張小姐：定價形同「居屋價」港樓租金回報高於深圳
從事金融業的張小姐是次斥資約320萬元購入1伙開放式，計劃作投資收租之用。她稱，主要鍾情項目位處市區，且價格便宜，形容如同「居屋價」，且設有會所的私人屋苑，故吸引她入市。
據悉，張小姐8年前由內地來港，現已持有香港永久居民身份。她說，自己之前於內地居住，了解內地樓市市況，如深圳樓價與香港樓價差不多，但租金收入只有約幾千元，相比之下香港樓盤租金回報較高，預計單位未有租金介乎1.3萬至1.4萬元水平，認為未來有更多專才來港工作，對整體香港前景有信心。
吳生、吳太入市收租：「前所未見咁低價」
現居於東九龍的吳氏夫婦是次斥資約300多萬元購入一個開放式單位，吳太形容是「前所未見咁低價」，且項目位置良好。吳生指，單位將作收租之用，「租金8,000至1萬元都OK，志在入到市」，又指有到項目現場「做功課」，認為向內園景的單位較吸引。
「親海駅II」首輪推售的626伙，包括58伙開放式、230伙一房、228伙兩房及110伙三房，以定價計市逾46.7億元。單位折實售價由290萬至1,134.6萬元，折實呎價介乎13,085元至16,544元，折實平均呎價14,868元。
「親海駅II」提供3座共658伙，單位實用面積介乎210至723方呎，戶型涵蓋開放式至三房一套連儲物室；另設兩房複式單位，今期全數單位不設露台及工作平台；項目預計關鍵日期為2025年10月15日；「親海駅」示範單位及售樓處將設於尖沙咀港景匯2樓。