資深投資者朱國基低位入市 大手購4個葵涌工廈單位 總成交價1910萬｜工廈市況

本港經濟前景逐步復甦，投資者積極物色優質單位入市。人稱「小五金大王」的國基集團主席朱國基，近期趁低位入市，大手購入葵涌大連排道金龍工業中心共4個單位，涉資約1,910萬元。
料租金回報最少3.8厘
中原(工商舖)工商部區域營業董事盧偉德表示，上述位於葵涌大連排道152至160號金龍工業中心4個單位，成交價共約1,910萬元，其中兩個為相連戶，位於該廈第3座，相連單位建築面積共約2,800方呎，以成交價約950萬元計，每呎售價約3,393元。另外兩個單位則分別位於1座和3座，建築面積同樣為1,400方呎，成交價各約480萬元，平均呎價約3,429元。此次交易的物業租金回報率，預計會有高達3.8至4.8厘。
盧偉德稱，新買家有感上述金龍工業中心地利位置佳，鄰近港鐵葵芳站，交通出入方便，而且每個單位均設有兩個獨立門口，可兼作寫字樓及貨倉使用，適合從事貿易業務的公司承租，加上單位面積符合現時市場需求，容易出租，故購入上述4伙單位作中長線投資用途。
鍾情投資本港工商廈物業
據了解，朱國基向來鍾情投資香港的工商廈物業，曾於1995年以7,800萬元購入觀塘巧明街107號工廈全幢，於2008年金融海嘯後，將物業活化為國基集團中心，並持貨至今以自用及出租長線投資為主。盧偉德稱，朱氏因對本港經濟及工廈市場前景具有信心，選擇此時低位入市，並預計隨著息口走勢趨穩定，將會繼續留意及投資本港的工商舖優質物業。
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