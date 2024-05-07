資深投資者朱國基低位入市 大手購4個葵涌工廈單位 總成交價1910萬｜工廈市況

本港經濟前景逐步復甦，投資者積極物色優質單位入市。人稱「小五金大王」的國基集團主席朱國基，近期趁低位入市，大手購入葵涌大連排道金龍工業中心共4個單位，涉資約1,910萬元。

料租金回報最少 3.8 厘 中原(工商舖)工商部區域營業董事盧偉德表示，上述位於葵涌大連排道152至160號金龍工業中心4個單位，成交價共約1,910萬元，其中兩個為相連戶，位於該廈第3座，相連單位建築面積共約2,800方呎，以成交價約950萬元計，每呎售價約3,393元。另外兩個單位則分別位於1座和3座，建築面積同樣為1,400方呎，成交價各約480萬元，平均呎價約3,429元。此次交易的物業租金回報率，預計會有高達3.8至4.8厘。