資產蒸發｜稱預算案為最後機會 施永青：不撤辣恐爆危機

下周三《財政預算案》出爐，中原集團創辦人施永青昨出席活動時稱，政府應全面「撤辣」，直言今次預算案是「最後機會」，若不及時把握恐引發嚴重的政治效果，社會要面對資產大蒸發等危機。樓價連跌兩年後，他認為市場將出現三大轉機，令樓價有望止跌回升。 施永青指，第一個轉機是政府必須調整房地產政策，理解政府之前不全面「撤辣」因擔心樓價上升，影響年輕人置業。實際上現時市場資金不足，房地產市場有「好明顯嘅轉變」，強調政府「唔可以死板」，當刻首要做是要將不合時宜的辣招撤銷，更可能需要引導資金進入房地產市場，才可幫助有需要套現的業主。他坦言，今次《財政預算案》是全面「撤辣」的最後機會，否則下個階段社會出現資產大量蒸發、社會上消費意欲及投資能力均受破壞，所引發出來的政治效果是十分嚴重。

第二個轉機是美國減息，即使市場預期美國未必會在上半年內減息，惟高息環境下仍影響美國的經濟，適逢今年是美國總統大選，料下半年減息機會甚高。 至於第三個轉機是內地經濟今年有望好轉，同時可帶動香港經濟重見起色，資金流入香港市場，樓市有望轉勢向好。 施永青指，目前客觀形勢似乎對樓市不太有利，但本港住宅供應目前仍然不足，樓市呈「樓價跌、租金升」情況，反映有一批人對前景擔憂而決定「由買轉租」，從而推升租金。不過，當美國下半年開始減息，帶動租金回報率走高，「供平過租」情況會再次出現，購買力會「由租轉買」，對樓價有一定支撐。