熱門搜尋:
大光麵 Chubby Hearts 潮濕 美斯 長者醫療券 23條立法 垃圾徵費 流感 曉柏峰 回南天 姜濤 薈鳴 恒生指數 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
地產
2024-02-21 04:30:18
日報

資產蒸發｜稱預算案為最後機會 施永青：不撤辣恐爆危機

分享：
中原集團

中原集團昨舉行新春團拜，左六為施永青，右六為施俊嶸。(林靄怡攝)

英皇國際

英皇國際副主席楊政龍。(左)

下周三《財政預算案》出爐，中原集團創辦人施永青昨出席活動時稱，政府應全面「撤辣」，直言今次預算案是「最後機會」，若不及時把握恐引發嚴重的政治效果，社會要面對資產大蒸發等危機。樓價連跌兩年後，他認為市場將出現三大轉機，令樓價有望止跌回升。

施永青指，第一個轉機是政府必須調整房地產政策，理解政府之前不全面「撤辣」因擔心樓價上升，影響年輕人置業。實際上現時市場資金不足，房地產市場有「好明顯嘅轉變」，強調政府「唔可以死板」，當刻首要做是要將不合時宜的辣招撤銷，更可能需要引導資金進入房地產市場，才可幫助有需要套現的業主。他坦言，今次《財政預算案》是全面「撤辣」的最後機會，否則下個階段社會出現資產大量蒸發、社會上消費意欲及投資能力均受破壞，所引發出來的政治效果是十分嚴重。

第二個轉機是美國減息，即使市場預期美國未必會在上半年內減息，惟高息環境下仍影響美國的經濟，適逢今年是美國總統大選，料下半年減息機會甚高。

至於第三個轉機是內地經濟今年有望好轉，同時可帶動香港經濟重見起色，資金流入香港市場，樓市有望轉勢向好。

施永青指，目前客觀形勢似乎對樓市不太有利，但本港住宅供應目前仍然不足，樓市呈「樓價跌、租金升」情況，反映有一批人對前景擔憂而決定「由買轉租」，從而推升租金。不過，當美國下半年開始減息，帶動租金回報率走高，「供平過租」情況會再次出現，購買力會「由租轉買」，對樓價有一定支撐。

Ad Block

中原去年促成1.3萬宗成交

行政總裁施俊嶸表示，去年經過各項優化分店及人力資源措施後，公司不論一手及二手的市佔率及業績均錄增長。中原地產香港於2023年促成共13,465宗一手及二手成交，金額約1,272億元，當中一手佔4,583宗，金額約454億元。

英皇下半年擬推兩港島盤

英皇國際(163)公布龍年推盤大計，副主席楊政龍透露，集團旗下跑馬地宏德街1號及半山般咸道28號正積極籌備，將於下半年推出，兩盤共涉及逾200伙。至於香港仔「澄天」開售迄今累沽47伙，另一合作豪宅盤南區「壽臣山15號」於年初二以約4.98億元售出5號洋房，將會繼續採取惜售策略。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受