跑馬地新盤｜THE ASTER加推12伙 折實價1653萬起 部分連同租約出售

今批單位包括4伙兩房一套連衣帽間(面向馬場方向)的A單位、5伙兩房(面向馬場方向)的B單位，以及3伙兩房(面向山景)的C單位，實用面積介乎619至698方呎。單位售價由1,858.4萬至2,281.1萬元，呎價介乎28,464元至36,851元。扣除所有折扣、優惠及回贈後，單位折實售價則由1,653.3萬至2,061.2萬元，折實呎價介乎25,461元至33,299元。

加推單位保留多項折扣及優惠

今批加推單位部分將連同租約出售；而所有加推單位亦保留多項折扣及優惠，若買家選用「120天付款計劃」(售價減3.5%)，並配合「120萬元優尚生活津貼」優惠、「10萬元家居配置升級回贈」，以及「10萬元Kerry Homes會員回贈」，將可享最高之折扣、津貼及回贈優惠。

THE ASTER提供106伙，包括100伙標準分層單位，實用面積由619至698方呎，為兩房及兩房一套間隔；高層特設2個三房一套連儲物室單位，實用面積1,249方呎；另設4個平台特色單位，實用面積介乎581至660方呎 。

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