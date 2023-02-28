跑馬地新盤｜THE ASTER累沽21伙 套現逾4.1億 現樓會所有得睇！

一手市況熾熱，市區豪宅盤亦趁勢出擊。嘉里建設(683)跑馬地THE ASTER早前推出超過30伙應市。嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，項目迄今累售21伙，套現4.1億元，買家全數為香港人，以港島區為主，其中11伙為連租約售出，另10伙屬交吉售出，將視乎市況再加推單位。

嘉里發展銷售及市場策劃副總裁盧子豪指，今日(28日)開放THE ASTER兩個現樓示範單位及會所予傳媒參觀，而準買家亦可預約參觀。當中包括21樓D連裝修的兩房一套房示範單位，實用面積698方呎，將會連裝修及家具發售；另1伙為21樓C室，屬兩房開放式廚房交樓標準單位，實用面積619方呎。

三大會所主題區域 每方呎管理費 5.9 元

至於項目會所方面，特設三大會所主題區域，包括共享休閒區Co-Living Space、綠化園林休憩區及空中會所 Sky Clubhouse。當中Sky Clubhouse設有Sky Lounge、宴會廳、健身室、瑜伽室及天際庭園等設施；而項目每方呎管理費為5.9元。

THE ASTER提供106伙，包括100伙標準分層單位，實用面積由619至698方呎，為兩房及兩房一套間隔；高層特設2個三房一套連儲物室單位，實用面積1,249方呎；另設4個平台特色單位，實用面積介乎581至660方呎 。

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