車位買賣｜受惠印花稅調低 用家258萬購觀塘工廈車位 平市價兩成

新一份財政預算案調整從價印花税税階，有買家趁政策有助減輕開支，加上看好觀塘車位供應矜罕，遂購入觀塘工廈一個輕型客貨車車位，作長線投資及自用，成交價258萬元，較市價平約兩成。
對上一宗車位售328萬
中原(工商舖)工商部高級分區營業董事李文光表示，上述成交為觀塘海濱道151號廣生行中心1樓之車位，新買家為區內用家，深明觀塘正轉型為商貿區，認為區內車位具升值潛力；又因車位原業主較早前已沽售同廈所持單位，為加快重整投資組合步伐，是次車位價格亦較市價折讓約兩成。而原業主於1999年以約33萬元購入車位，持貨近24年，升值逾6.8倍。參考廣生行中心之前的車位成交價，對上一宗買賣同樣位於1樓，成交價約328萬元。
觀塘逐步轉型商貿區 料車位需求趨升
李文光指出，廣生行中心停車場位處1樓，提供約41個車位，出租率一向理想。物業位處觀塘海濱，面向觀塘渡輪碼頭，周邊指標工商廈林立，步行至港鐵觀塘站需約15分鐘，故車位需求殷切。他認為，受到起動九龍東及活化工廈政策帶動，觀塘區內人流日增，加上兩地通關後，經濟復常步伐加快，不少中外企業將會重整規模，對工商物業及車位需求上升。同時，區內有多個重建發展項目正進行得如火如荼，如巧明街98號前九巴車廠用地大型綜合項目，提供總樓面合共約115萬方呎，料可成為區內新地標，預計進一步帶動該區人流及商業活動，相信屆時觀塘工商舖物業及車位投資價值會愈趨向好。