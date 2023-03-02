車位買賣｜受惠印花稅調低 用家258萬購觀塘工廈車位 平市價兩成

新一份財政預算案調整從價印花税税階，有買家趁政策有助減輕開支，加上看好觀塘車位供應矜罕，遂購入觀塘工廈一個輕型客貨車車位，作長線投資及自用，成交價258萬元，較市價平約兩成。

對上一宗車位售 328 萬 中原(工商舖)工商部高級分區營業董事李文光表示，上述成交為觀塘海濱道151號廣生行中心1樓之車位，新買家為區內用家，深明觀塘正轉型為商貿區，認為區內車位具升值潛力；又因車位原業主較早前已沽售同廈所持單位，為加快重整投資組合步伐，是次車位價格亦較市價折讓約兩成。而原業主於1999年以約33萬元購入車位，持貨近24年，升值逾6.8倍。參考廣生行中心之前的車位成交價，對上一宗買賣同樣位於1樓，成交價約328萬元。