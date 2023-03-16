車位買賣｜有線電視大樓首批10個車位售罄 套現逾2100萬元 加推21個應市

投資氣氛轉好，政府寬減印花稅階後，細價物業率先受惠，工商住舖迅即獲追捧外，連帶工廈車位交投亦增。由施羅德基金持有的荃灣有線電視大樓車位，之前委託中原(工商舖)擔任獨家代理首批共10個車位，現已火速沽清，成功套現約2,120萬元，該基金亦趁勢加推21個車位應市，當中包括全新推出的無蓋貨車位，料可於短期內悉數售出。

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，由施羅德基金持有、位於荃灣海盛路9號的有線電視大樓一籃子車位，首批分佈於2樓及3樓，涉及10個私家車及貨車位，以劃一價推出市場，私家車位售價為198萬元，貨車車位則為268萬元，短短數日間全數沽出，帶來約2,120萬元收益。由於市場反應熱烈，基金趁勢加碼推出餘貨供認購，涉及車位共21個，分別為私家車位6個、有蓋貨車車位11個及全新推出的無蓋貨車位4個，當中無蓋貨車位訂價更以驚喜價每個228萬元應市。

首批買家 區內客佔半 潘志明續稱，在首批10位買家中，佔半數為區內客，當中有個別是有線電視大樓單位的用戶，以往一直租用多個車位，原因是該廈鮮有推出車位放售；當首批車位放售消息公布後，用戶在計算過月租費用及承造車位按揭後，發現入市車位，既可短期作自用，也可出租作長線投資，更可沽出車位，具升息雙收之效。目前荃灣區工廈私家車位月租約4,000至4,100元，貨車位月租則約4,500至4,600元不等。