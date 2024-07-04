轉勢無望｜減息無影 後市悲觀 戴德梁行轉軚 估樓價或跌5%

樓市全面撤辣後一度刺激交投急飆，惟在經濟復甦未如預期、息口高企等因素影響下，樓價轉勢似乎無望。物業顧問戴德梁行指，上半年樓價累跌約3.8%，原先在上季看好本港今年全年樓價升約5%至7%，最新亦「轉軚」預計跌最多5%。

戴德梁行昨發表香港房地產市場2024上半年回顧及下半年展望，該行香港估價及顧問服務部高級董事黎劍明指，據該行中小型私人住宅售價指數顯示，樓價自5月起重啟跌勢，6月份比4月份挫2.5%，年初迄今累跌3.8%，若與2021年的歷史高位相比，則仍大幅低約31.3%。

另據該行追蹤的受歡迎屋苑樓價數據，各類市場在3月稍微反彈後未能延續升勢，樓價在次季回落，當中代表細價盤的沙田第一城按季挫6.2%；代表中價市場的太古城按季跌3.4%；代表豪宅市場的貝沙灣按季回落5%。

黎劍明稱，對今季樓價感到「有點悲觀」，認為即使美國減息，香港有超過90%機會不跟隨減息，意味若買家現階段入市，需要面對高息供樓，自然打擊買樓意欲。

美國即使減息 港銀大機會不跟隨

戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢表示，減息時間表比市場早前預期一再推遲，而即使落實減息，相信調整幅度有限，香港銀行未必立即跟隨，再加上現時本地銀行借貸取態更審慎，導致撤辣效應未能持續。此外，下半年發展商繼續積極貼市推售一手樓盤，變相限制二手樓價復甦步伐，因此估計樓市今年呈「量升價跌」局面，全年住宅樓價跌最多5%，成交量料約5萬宗，較去年低位回升約15%至20%。