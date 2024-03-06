辣招全撤增信心 成交量現小陽春 中原十大屋苑一周錄110宗 按周急升近2.8倍

中原地產十大屋苑於撤辣後暫錄得110宗成交，較撤辣前一星期29宗急增近2.8倍。除了康怡花園交投平穩外，其餘9個屋苑交投量均錄得明顯升幅，當中以嘉湖山莊表現最亮麗，由4宗急彈至27宗，按周升幅達5.8倍。

全月或錄逾400宗 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市全面撤辣一星期，整體交投氣氛即時轉好，過去一星期市場錄得逾800宗一手新盤成交，二手亦同樣錄得反彈交投量，反映積壓多時的購買力正全面釋放，而且成交面廣，各類物業均有捧場客，成交量小陽春已出現，市場正回歸正常流通量。若以中原十大屋苑一周錄110宗成交作推算，全月有機會錄逾400宗買賣，創2021年5月414宗後34個月新高。

嘉湖山莊價量齊升 中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，全面撤辣令買家對樓市前景回復信心，買家為免錯過低位入市時機，紛紛加速尋寶入市，如此同時亦有不少業主開始收窄議價空間。他續稱，天水圍嘉湖山莊於撤辣後短短一星期已錄27宗成交，較對上一星期錄4宗急升5.8倍，實用平均呎價約8,549元水平，較上月平均呎價升約11.2%，料本月交投價量齊升。