辣招全撤增信心 成交量現小陽春 中原十大屋苑一周錄110宗 按周急升近2.8倍

中原地產十大屋苑於撤辣後暫錄得110宗成交，較撤辣前一星期29宗急增近2.8倍。除了康怡花園交投平穩外，其餘9個屋苑交投量均錄得明顯升幅，當中以嘉湖山莊表現最亮麗，由4宗急彈至27宗，按周升幅達5.8倍。
全月或錄逾400宗
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市全面撤辣一星期，整體交投氣氛即時轉好，過去一星期市場錄得逾800宗一手新盤成交，二手亦同樣錄得反彈交投量，反映積壓多時的購買力正全面釋放，而且成交面廣，各類物業均有捧場客，成交量小陽春已出現，市場正回歸正常流通量。若以中原十大屋苑一周錄110宗成交作推算，全月有機會錄逾400宗買賣，創2021年5月414宗後34個月新高。
嘉湖山莊價量齊升
中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，全面撤辣令買家對樓市前景回復信心，買家為免錯過低位入市時機，紛紛加速尋寶入市，如此同時亦有不少業主開始收窄議價空間。他續稱，天水圍嘉湖山莊於撤辣後短短一星期已錄27宗成交，較對上一星期錄4宗急升5.8倍，實用平均呎價約8,549元水平，較上月平均呎價升約11.2%，料本月交投價量齊升。
中原十大屋苑撤辣一周成交變化
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地區
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屋苑
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撤辣後一周(28/2-5/3)
成交量/
按周升跌幅
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撤辣前一周(21/2-27/2)
成交量/
按周升跌幅
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最新平均實用
呎價(元)/升跌幅
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香港
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太古城
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10(-)
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0
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15364(-)
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康怡花園
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3(無升跌)
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3
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12755(-4.6%)
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海怡半島
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7(+250%)
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2
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13188(+1.4%)
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九龍
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美孚新邨
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13(+116.7%)
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6
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9517(-1.2%)
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麗港城
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11(+450%)
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2
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11903(+6.6%)
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黃埔花園
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10(+233.3%)
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3
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12425(+1.3%)
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新都城
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6(+500%)
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1
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13663(+15.3%)
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新界
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沙田第一城
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18(+157%)
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7
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12743 (+1.1%)
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嘉湖山莊
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27(+580%)
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4
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8549 (+11.2%)
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映灣園
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5(+400%)
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1
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10033 (+3.6%)
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合計
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110(+279.3%)
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29
註：綜合市場成交數據