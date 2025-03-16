農曆新年後舖租回暖 2月成交量急升六成 核心零售區空置率見改善｜商舖市況

農曆新年假期過後，零售市道氣氛有所回暖，最新商舖租務交投量錄得顯著增長。據中原(工商舖)統計，今年2月份商舖市場共錄得約305宗租賃成交，涉及成交金額約2,525萬元，按月分別上升約62.23%及約49.23%。該行分析，節日後消費需求回升，配合商戶積極調整開舖策略，推動租務市場活躍度上揚。雖然訪港旅客消費力仍未達疫情前水平，但市場信心逐步回穩，預計3月份商舖租務成交可維持在約300宗水平。

藥妝店積極擴充

中原(工商舖)商舖租賃部高級區域營業董事何潔釵表示，2月份錄得305宗舖位租務成交，按月上升約62.23%，按年亦升約10.51%；成交金額錄得約2,525萬元，按月增約49.23%，按年則升約7.4%。月內見藥妝店積極擴充，北角英皇道135至145號中南廣場地下1至2號舖，面積約4,648方呎，成交月租約26萬元，平均呎租約56元，新租客為龍豐藥妝，該舖位原由佳寶超級市場於2020年起租用，當時月租約20萬元，即舖位最新月租較5年前高約30%。

中環區空置率跌幅最多

至於空置率走勢，何潔釵稱，2月份核心消費區商舖空置率大多見改善。中環最新空置率錄得6.91%，按月微降0.07個百分點，按年則顯著降低約1.45個百分點；灣仔錄得4.78%，按月降0.04個百分點，按年跌約0.80個百分點；尖沙咀錄得6.17%，按月微升0.04個百分點，但按年大幅減少約2.71個百分點；旺角則錄得8.27%，按月微跌0.01個百分點，按年降約0.35個百分點。她指出，中環按年跌幅達1.45個百分點，反映不少零售及餐飲品牌看好核心區消費人流會逐步轉好，因而趨向物色核心商業區優質舖位作長線發展。