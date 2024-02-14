迎海、聚龍居本月開齋 業主均持貨10年 賺逾百萬走｜二手市況

今個農曆新年二手樓交投淡靜，中原地產馬鞍山天宇海分行分區營業經理陳鴻霆表示，馬鞍山區2月至今暫錄約13宗成交，較上月同期跌約六成，其中迎海最新錄本月首宗成交，單位為3期迎海．星灣御22座低層F室，實用面積511方呎，採兩房間隔，原開價約760萬元，獲用家議價後以730萬元承接，實用平均呎價14,286元，累減約30萬元。據悉，原業主於2014年以561.3萬元購入上述單位，持貨10年，現帳面獲利約168.7萬元離場，單位期內升值30%。

沙田聚龍居套三房 10 年帳升 170 萬

另外，沙田聚龍居亦剛錄本月首宗二手成交。中原地產沙田豪宅沙田廣場分行副區域營業經理劉俊杰表示，新年期間，買家睇樓活動減少，交投疏落，沙田及大圍區本月至今暫錄約11宗二手買賣，較上月同期跌約六成。其中沙田聚龍居於新年假期內錄得9座中層C室易手，屬本月首宗，單位建築面積有991方呎，實用面積749方呎，採三房連套房間隔，最初開價約1,100萬元放售，議價後以988萬元成交，折合實用呎價13,191元，累減約112萬元。據了解，原業主於2014年以818萬元買入單位，同樣持貨10年，是次易手帳面獲利約170萬元或升值21%。