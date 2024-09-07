DIY通渠 | 廁所塞咗點算好？教你5招通渠方法 輕鬆慳返幾百蚊！

「廁所塞咗點算好？」如果半夜人有三急，但廁所突然塞咗又搵唔到師傅整，真係人都癲！其實不論係廚房，抑或係廁所，唔定期清理嘅話除咗會傳出臭味，更加會造成塞渠問題。所以，今日小編一於教大家點樣正確處理塞渠問題！

3大出現塞渠原因 1. 水管內有淤塞物 通常造成馬桶堵塞的主要原因是異物堵塞。這可能是由於一次性將大量不適合丟入馬桶的物品沖入所造成的，也可能是長期將不應該丟入馬桶的物品如衛生棉、殘渣、不可溶解的紙巾、棉花、頭髮等小型異物逐步堆積而導致堵塞。這些異物即使細小,但長期累積都會在S型管道中卡住,在沖水時被勾住,導致堵塞。

2. 安裝不當 如果在安裝馬桶時,安裝人員不夠仔細大量導致排水管長度與斜度的比例出現問題，就會影響到排泄物無法順利完全排出。隨著管道會慢慢積累污垢，使沖水越來越不暢通，最終導致堵塞。解決方法是找專業的管道工重新調整管道長度與斜度比例，有時甚至需要重新安置馬桶的位置。

3. 化糞池出現問題 樓宇的排泄物管道會通往化糞池，當化糞池已滿時就會造成馬桶堵塞的問題。但這種情況通常只會發生在老舊建築物或者未進行任何污水系統工程的房屋中。因此遇到這種問題很難自行解決，這時需要找相關公司派出抽糞車，將化糞池中的污物抽出，以保持管道的暢通。

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正確通渠方法 1. 水喉師傅不建議用通渠水？ 水喉師傅其實不建議使用通渠水，因為通渠水會和渠內的淤塞物產生化學作用，因為通渠水本身成份是強酸（硫酸）或強鹼，有極強腐蝕性，接觸到水後會再造成高溫，的確可以有助疏通管道、堵塞的下水道等，但若這種高溫一直燙某個接駁位的話，那接駁位就很容易變軟，甚至滲漏。

2. 使用通渠水未必傷喉管？ 如果渠內只是輕微淤塞，使用通渠水時，就會通掉它，但若是在完全塞渠的情況下，再使用通渠水，就只有不斷淤塞，也不能通渠，然後喉管內會不停聚集製熱功能或化學作用，那麼喉管就很容易出事。

3. 除了通渠水可以用甚麼方法？ 除了通渠水，你還可以採用通渠藤，又或者不同級別的通渠泵，這些物理工具都能夠有效地通渠，甚至是洗隔氣，選擇眾多，不一定只使用通渠水。

4. 阻隔頭髮免阻塞喉管？ 是否需要阻隔頭髮見人見智，因為這視乎喉管的情況。你可以先測試一下，若喉管骯髒或有倒勾，才會勾著頭髮，持續下去便會積累頭髮，形成塞喉管。

5. 如何更換廁所廁芯？ 有些人未必懂得廁所換芯，其實步驟很簡單。你只要在廁所旁邊找到一個曲尺掣，通常在地上，扭一扭這個掣，關掉它；然後直接沖水一次，再逆時針扭水芯出來，換上新的水芯；扭下去，最後再開啟水掣，就完成換芯步驟，而新的水芯只需大概$100就可以了。

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